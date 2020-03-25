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Zabıta ekiplerinin Korona mesaisi

ESKİŞEHİR HABERLERİ  | 25.03.2020 13:51 | Son Güncelleme

Sivrihisar’da Korona virüs önlemleri kapsamında zabıta ekipleri tarafından pazar esnafına eldiven ve maske dağıtıldı.Sivrihisar’da Korona virüsle mücadele çerçevesinde çeşitli önlemler alınmaya devam ediliyor.

Sivrihisar’da Korona virüs önlemleri kapsamında zabıta ekipleri tarafından pazar esnafına eldiven ve maske dağıtıldı.
Sivrihisar’da Korona virüsle mücadele çerçevesinde çeşitli önlemler alınmaya devam ediliyor. Bu kapsamda Sivrihisar Belediyesi zabıta ekiplerince halk pazarı esnafı bilgilendirildi. Esnafa maske ve eldiven de dağıtan ekipler, "Önlem amacıyla pazar tezgahlarına yaş meyve ve sebzelerin seçilerek alınmasının yasak olduğunu belirten yazılar eklendi. 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarımızın pazar ihtiyaçları talepte bulundukları takdirde 112, 155, 156 ve belediyemiz ekiplerince karşılanacaktır” uyarılarında bulundu.

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