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Zabıta gıda denetimini sürdürüyor

İZMİR HABERLERİ  | 28.03.2020 10:00 | Son Güncelleme

İzmir Büyükşehir Belediyesine bağlı zabıta ekipleri gıda fiyatlarını ve satılma koşullarını denetlemeye devam ediyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesine bağlı zabıta ekipleri gıda fiyatlarını ve satılma koşullarını denetlemeye devam ediyor. Sosyal mesafeyi gösteren etiketler de yaygınlaştırılıyor.
Türkiye’de ilk korona virüs (Covid-19) vakasının görülmesinin üzerinden 17 gün geçti. İlk günden bu yana salgının büyümesini önlemek için çalışmalarını aralıksız sürdüre İzmir Büyükşehir Belediyesi ekipleri her geçen denetim ve önlemlerini artırıyor.

Gıda satışları denetleniyor
İzmir Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığına bağlı ekipler, dün de gıda satışı yapan marketleri denetleyerek fahiş fiyatla satış yapan işyerleri hakkında işlem yaptı. Gıda satışı yapılan yerlerde hijyen koşullarını da kontrol eden zabıta memurları, yasal işlemlerin yanı sıra bilgilendirme çalışması da yapıyor.

Sosyal mesafe için çıkartmalı uyarı
İzmir Büyükşehir Belediyesi korona virüs bulaşma riskini azaltmak amacıyla kentlilerin sıraya girdikleri yerlerde birbirlerine en az 1 metre mesafe bırakmasını sağlayacak zemin çıkartmalarını yerleştirmeye de devam ediyor. Özellikle sıraya girilen market, eczane, bankamatik gibi yerlerde sosyal mesafeyi gösteren bu çıkartmalar sayesinde virüsün yayılmasının önüne geçilmeye çalışılıyor.

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