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Zabıta istismarcılara geçit vermedi

MANİSA HABERLERİ  | 11.09.2020 17:25 | Son Güncelleme

Manisa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı ekipleri, Cuma gününü fırsat bilerek, dini ve insani duyguları istismar etmek yoluyla vatandaşlardan para toplamaya çalışan dilencilere göz açtırmadı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı ekipleri, Cuma gününü fırsat bilerek, dini ve insani duyguları istismar etmek yoluyla vatandaşlardan para toplamaya çalışan dilencilere göz açtırmadı. Aralarında yabancı uyruklu kişilerin de yer aldığı dilencilerden bazılarının çocuklarını da kullandığı dikkatlerden kaçmadı.
Manisalıların rahatı ve huzuru için görev yapan Manisa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı, dilencilere yönelik uygulama gerçekleştirdi. Cuma olması nedeniyle bunu kullanarak, insani ve dini duyguları istismar etme yoluyla vatandaşlardan para isteyen dilencilere yönelik gerçekleştirilen uygulamada, dilenciler hakkında işlem yapılırken, topladıkları paralara da kamu adına el konuldu. Dilencilerin çocukları da kullandığı gözlerden kaçmazken, Manisa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanı Mustafa Duman, vatandaşların bu tür dini ve insani duyguları istismar etmeye çalışanlara itibar etmemeleri çağrısında bulundu.

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