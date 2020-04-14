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Zabıta kaldırıyor, onlar oturuyor

KIRKLARELİ HABERLERİ  | 14.04.2020 10:55 | Son Güncelleme

Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesinde zabıta ekipleri sosyal mesafe kuralına uymayan vatandaşları gün boyu uyarmaya başladı.

Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesinde zabıta ekipleri sosyal mesafe kuralına uymayan vatandaşları gün boyu uyarmaya başladı. İlçe merkezinde devriye sıklığını artıran ekipler, sosyal mesafeye uymayarak banklarda oturan vatandaşları tek tek uyararak uzaklaştırdı.
İçişleri Bakanlığı’nın kişilerin aralarında en fazla 3 adım mesafe bırakması yönündeki uyarılarına aldırış etmeyip banklarda dahi yan yana oturan vatandaşlara zabıta ekipleri müdahale etti. Havanın güzel olmasını fırsat bilerek uyarılara rağmen dışarı çıkan vatandaşlar için Lüleburgaz Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri nöbet tutmaya başladı. Zabıta ekipleri, uyarılara aldırış etmeyip dışarı çıkarak sosyal mesafeyi hiçe sayan vatandaşları uyardı. Vatandaşlar uyarılar üzerine karşısındaki kişiyle arasına mesafe koyarken, Fetfane sokaktaki görüntüler pes dedirtti. Sokakta bulunan beton bankların çok sayıda vatandaş tarafından doldurulduğu gözlemlenirken, duyarsız vatandaşların zabıta personeli tarafından uyarılana kadar yerinden kalkmadığı görüldü.

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