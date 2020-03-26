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Zabıta, korona virüs denetimlerini artırarak devam ediyor

KOCAELİ HABERLERİ  | 26.03.2020 11:16 | Son Güncelleme

Kocaeli genelinde vatandaşların huzuru, sağlığı ve kamu düzeni için görevlerini sıkı bir şekilde sürdüren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekipleri, korona virüs salgınına karşı verilen mücadelede de çalışmalarına devam ediyor.Geçtiğimiz günlerde İçişleri Bakanlığı’nın yayınladığı genelge kapsamında, Büyükşehir Zabıta ekipleri, kendi sorumluluk sahası içerisindeki petrol istasyonlarının marketlerinde denetimler gerçekleştirdi.Yapılan denetimler kapsamında petrol istasyonu marketlerinin genelge çerçevesinde en fazla müşteri sayısına, market içerisinde müşteri sayısının fazlalaşmaması için giriş çıkışların kontrolü, market içerisinde bulunan müşterilerin birbirlerine en az bir metrede mesafe de olması ve diğer kuralların market personeli tarafından müşterilere hatırlatılması belirtildi.Hijyen ve etiket denetimi de yapıldıAyrıca petrol istasyonu marketlerinin giriş kısımlarına içeriye en fazla kaç tane müşterinin girebileceği ve genelge kapsamındaki diğer uyarıları gösteren afişlerin kontrolü de yapıldı.

Kocaeli genelinde vatandaşların huzuru, sağlığı ve kamu düzeni için görevlerini sıkı bir şekilde sürdüren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekipleri, korona virüs salgınına karşı verilen mücadelede de çalışmalarına devam ediyor.
Geçtiğimiz günlerde İçişleri Bakanlığı’nın yayınladığı genelge kapsamında, Büyükşehir Zabıta ekipleri, kendi sorumluluk sahası içerisindeki petrol istasyonlarının marketlerinde denetimler gerçekleştirdi.
Yapılan denetimler kapsamında petrol istasyonu marketlerinin genelge çerçevesinde en fazla müşteri sayısına, market içerisinde müşteri sayısının fazlalaşmaması için giriş çıkışların kontrolü, market içerisinde bulunan müşterilerin birbirlerine en az bir metrede mesafe de olması ve diğer kuralların market personeli tarafından müşterilere hatırlatılması belirtildi.
Hijyen ve etiket denetimi de yapıldı
Ayrıca petrol istasyonu marketlerinin giriş kısımlarına içeriye en fazla kaç tane müşterinin girebileceği ve genelge kapsamındaki diğer uyarıları gösteren afişlerin kontrolü de yapıldı. Ayrıca Büyükşehir Zabıta ekipleri, marketlerde hijyen kurallarına uyulup uyulmadığı ve ürünlerin fiyatı ile ilgili etiket denetimleri gerçekleştirdi.
Geçici olarak kapatılan işyerleri kontrol edildi
Korona virüs ile mücadelede şehir genelindeki çalışmalarına 7 gün 24 saat devam eden Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekipleri, vatandaşların sağlığı için görevlerini aralıksız sürdürüyor. Ekipler İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelge kapsamında geçici olarak kapatılan işyerlerinin uygulamada faaliyetlerinin sonlandırıldığını kontrol etmek için denetimler gerçekleştirdi.
12 İlçede kontroller gerçekleşiyor
Büyükşehir Zabıta ekipleri 12 ilçede kendi sorumluk sahası içerisindeki lokanta, restoran, kuaför, eğlence mekanları ve İçişleri Bakanlığı’nın yayımladığı genelgeye muhatap olarak geçici olacak şekilde kapatılan diğer işyerlerinde kontroller gerçekleştirdi. Yapılan kontrollerde işyerlerinin faaliyetlerine ara verilip verilmediği kontrol edildi. Büyükşehir Zabıta ekipleri geçici olarak kapsatılan bu işyerlerinin kontrollerini, koronavirüs ile mücadele kapsamındaki süreç boyunca sürdürecek.

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