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Zabıta Memuru Gümüş, Kütahya’nın gururu oldu

01.02.2021 19:14 | Son Güncelleme:
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Kütahya Belediye Spor Atletizm sporcusu ve Kütahya Belediyesi Zabıta Memuru Hüseyin Gümüş, katıldığı Kyzikos Ultra Maratonunda birinci oldu.Belediye Başkanı Alim Işık, katıldığı Balıkesir Erdek’te yapılan Kyzikos Ultra Maraton yarışında 85 kilometreyi 9 saat 43 dakikada tamamlayarak birinci olan Zabıta Memuru Hüseyin Gümüş’ü makamında kabul etti.40 yaş altı kategoride birinci, genel klasmanda ise dördüncü olan Hüseyin Gümüş’ü başarısından dolayı kutlayan Başkan Işık, Kütahya’yı ve Kütahya Belediye Sporu başarı ile temsil eden Gümüş’e hediye takdim etti.Işık, “Sporcularımızın Kütahya’yı en iyi şekilde temsil ederek başarılarıyla adını duyurmaları bizleri mutlu ediyor.

Kütahya Belediye Spor Atletizm sporcusu ve Kütahya Belediyesi Zabıta Memuru Hüseyin Gümüş, katıldığı Kyzikos Ultra Maratonunda birinci oldu.
Belediye Başkanı Alim Işık, katıldığı Balıkesir Erdek’te yapılan Kyzikos Ultra Maraton yarışında 85 kilometreyi 9 saat 43 dakikada tamamlayarak birinci olan Zabıta Memuru Hüseyin Gümüş’ü makamında kabul etti.
40 yaş altı kategoride birinci, genel klasmanda ise dördüncü olan Hüseyin Gümüş’ü başarısından dolayı kutlayan Başkan Işık, Kütahya’yı ve Kütahya Belediye Sporu başarı ile temsil eden Gümüş’e hediye takdim etti.
Işık, “Sporcularımızın Kütahya’yı en iyi şekilde temsil ederek başarılarıyla adını duyurmaları bizleri mutlu ediyor. Atletizm dalında Kütahya’yı ve Kütahya Belediye Sporu birincilik elde ederek bizleri onurlandıran Hüseyin Gümüş kardeşimizin başarılarının devamını diliyorum. Kendisine her türlü desteği veriyoruz ve vermeye de devam edeceğiz” dedi.
Mart ayında yapılacak 120 kilometrelik Efes Ultra Maratonu hazırlıklarını sürdürdüğünü belirten Hüseyin Gümüş, kendisine her türlü desteği veren Belediye Başkanı Alim Işık’a ve herkese teşekkür etti.

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