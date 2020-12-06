YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kütahya
  4. Zabıta Müdürlüğü ekipleri vatandaşlar için seferber oldu

Zabıta Müdürlüğü ekipleri vatandaşlar için seferber oldu

KÜTAHYA HABERLERİ  | 06.12.2020 17:50 | Son Güncelleme

Kütahya Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, sokağa çıkma yasağının uygulandığı hafta sonunda talep eden vatandaşların temel ihtiyaçlarını karşıladı.Cumartesi ve Pazar gününü kapsayan sokağa çıkma kısıtlaması boyunca Kütahya Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, vatandaşlar için seferber oldu.Vefa Destek Grubundan gelen ihtiyaç listelerini alan Zabıta Müdürlüğü ekipleri, talep eden vatandaşların market alışverişlerini, su dolumu kartlarına yükleme işlemlerini gerçekleştirdi.

Kütahya Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, sokağa çıkma yasağının uygulandığı hafta sonunda talep eden vatandaşların temel ihtiyaçlarını karşıladı.
Cumartesi ve Pazar gününü kapsayan sokağa çıkma kısıtlaması boyunca Kütahya Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, vatandaşlar için seferber oldu.
Vefa Destek Grubundan gelen ihtiyaç listelerini alan Zabıta Müdürlüğü ekipleri, talep eden vatandaşların market alışverişlerini, su dolumu kartlarına yükleme işlemlerini gerçekleştirdi. Ayrıca doğalgaz faturalarını ödedi. Kapılarına kadar ihtiyaçları teslim edilen vatandaşlar, Belediye Zabıta ekiplerine teşekkür ettiler.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Mutlu bir evliliğin anahtarı: Cinsel Uyum!Mutlu bir evliliğin anahtarı: Cinsel Uyum!
Valilik duyurdu! Bir ilde eğitime kar engeliValilik duyurdu! Bir ilde eğitime kar engeli
1/

Kütahya Namaz Vakitleri 6 Aralık Pazar

İmsak
06:30
Sabah
07:59
Öğle
12:56
İkindi
15:22
Akşam
17:43
Yatsı
19:07

Kütahya Nöbetçi Eczaneler 6 Aralık Pazar

Paşaoğlu Eczanesi
Merkez
Peker Eczanesi
Merkez
Anadolu Eczanesi
Emet
Murat Eczanesi
Gediz
Yağcılar Eczanesi
Simav
Akyol Eczanesi
Tavsanli
Tümünü Göster
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.