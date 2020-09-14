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Zabıta pazaryerinde Korona virüs denetimi yaptı

ZONGULDAK HABERLERİ  | 14.09.2020 13:32 | Son Güncelleme

Zonguldak’ın Ereğli ilçesi Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, İl Pandemi Koordinasyon Kurulu kararları doğrultusunda pazar yerinde denetimlerde bulundu.Kdz.

Zonguldak’ın Ereğli ilçesi Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, İl Pandemi Koordinasyon Kurulu kararları doğrultusunda pazar yerinde denetimlerde bulundu.
Kdz. Ereğli Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, son dönemlerde artış gösteren koronavirüs salgınına karşı İl Pandemi Kurulu’nca alınan kararlar doğrultusunda çalışmalarını aralıksız olarak sürdürüyor. Kdz. Ereğli Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların yoğun katılım gösterdiği pazar yerlerinde denetimlerine ağırlık verdi. Merkez ve semt pazarlarında zabıta ekipleri vatandaşların ateşini ölçüyor, maskesiz kişiler pazara alınmıyor. Bariyerlerle kontrol altına alınan pazar yerlerinde vatandaşların tek yönlü giriş ve çıkışlarına izin veriliyor. Veterinerlik İşleri Müdürlüğü ekipleri de pazar yerleri ile birlikte halkın ortak kullanım alanlarında ve kamu kurumlarında dezenfekte çalışmalarına devam ediyor.
Zabıta Müdürlüğü iş yeri denetim ekipleri ayrıca iş yerlerinde hijyen denetimlerini sürdürüyor.

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