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Zabıta Teşkilatı’nın 194’üncü yıl dönümü kutlandı

İSTANBUL HABERLERİ  | 01.09.2020 12:37 | Son Güncelleme

Büyükçekmece Belediyesi, Zabıta Teşkilatı’nın 194’üncü yıl dönümünü Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen törenle kutladı.

Büyükçekmece Belediyesi, Zabıta Teşkilatı’nın 194’üncü yıl dönümünü Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen törenle kutladı. 1-7 Eylül tarihleri arasında kutlanan Zabıta Haftası kapsamında gerçekleşen kutlamada konuşan Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, “Türkiye Cumhuriyeti’nin huzuru için çalışan zabıta teşkilatının 194’üncü yaş günü kutlu olsun” diye konuştu.

“Zabıta teşkilatı aynı zamanda polis teşkilatımızın yardımcı bir kolu olmuştur”
Belediye meclis üyeleri, başkan yardımcıları ve daire müdürlerinin katıldığı törende konuşma yapan Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, “Zabıta teşkilatı Osmanlı İmparatorluğu’ndan bu yana çeşitli görevler üstlenmiştir ama hiç değişmeyen bir şey vardır zabıta teşkilatı aynı zamanda polis teşkilatımızın yardımcı bir kolu olmuştur. Ülkemizin huzuru bakımından polis ve zabıta teşkilatının uyumlu çalışması daima memleketimizin refah ve huzuru bakımından menfaat içerir. Buradaki zabıta teşkilatımızın şahsına tüm Türkiye Cumhuriyeti’nin huzuru için çalışan zabıta teşkilatının 194. yaş günü kutlu olsun. Ebediyete intikal eden bütün kardeşlerimize yüce Allah’tan rahmet diliyorum. Mekanları cennet olsun. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları bize bu ülkeyi emanet etti. Hepsinin ruhu şad olsun” dedi.

“Zabıtamız şehrimizin güven itibarıdır”
Zabıtanın halkla belediye arasında sevgi ve güven köprüsü kurduğunu söyleyen Belediye Zabıta Müdürü İbrahim Kaya, “Bizler halkımızın mutluluğunu, huzurunu ve sağlığını ön planda tutmak istiyoruz. Her geçen gün hizmet kalitesini arttıran ve personel yapısını dinamikleştiren, 7 gün 24 saat çalışan zabıta personelimiz halkımızın güven ortamında yaşamasının teminatıdır. Zabıta teşkilatı özveri ve dürüstlük göstergesidir. Vatandaşın esenliği için düzenli bir yaşam alanı hazırlayan belediye zabıtası kentsel yaşama katkı sağlayan önemli bir birimdir. Ülkemizde polis ve jandarma kadar zabıtalık da önemli bir göreve sahiptir. Zabıtamız şehrimizin güven itibarıdır. Zabıta halkla belediye arasında bir sevgi ve güven köprüsüdür. Beni talimatlarıyla her zaman doğru yönlendiren Büyükçekmece Belediye Başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Mesai arkadaşlarımıza başarılar diliyorum” şeklinde konuştu.

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