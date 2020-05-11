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Zabıta ve ilçe tarım denetim ekipleri çalışmalarını sürdürüyor

ADIYAMAN HABERLERİ  | 11.05.2020 18:26 | Son Güncelleme

Adıyaman’ın Gölbaşı ilçe Belediyesi Zabıta ekipleri ve ilçe tarım denetim ekipleri çalışmalarını sürdürüyor.Gölbaşı Belediyesi zabıta ekipleri ve ilçe tarım denetim ekipleri tarafından öncelikle ilçede bulunan gıda üzerine hizmet veren fırınlar, imalathane ve pastane gibi iş yerlerinin genel temizlik ve hijyenik koşulların korunmasıyla, gramaj, ambalajlama tarihleri, fiyatlandırma listeleri gibi bir çok konuda kapsamlı denetimlerinde bulunuldu.

Zabıta ve ilçe tarım denetim ekipleri çalışmalarını sürdürüyor

Adıyaman’ın Gölbaşı ilçe Belediyesi Zabıta ekipleri ve ilçe tarım denetim ekipleri çalışmalarını sürdürüyor.
Gölbaşı Belediyesi zabıta ekipleri ve ilçe tarım denetim ekipleri tarafından öncelikle ilçede bulunan gıda üzerine hizmet veren fırınlar, imalathane ve pastane gibi iş yerlerinin genel temizlik ve hijyenik koşulların korunmasıyla, gramaj, ambalajlama tarihleri, fiyatlandırma listeleri gibi bir çok konuda kapsamlı denetimlerinde bulunuldu. Yapılan denetimler sırasında kurallara uymayan işletmeler uyarılarak süre verilip bir sonraki denetimlerde eksikliklerinde devam etmesi halinde cezai işlem uygulanacağı, bu anlamda esnafların halkın sağlığını ilgilendiren konularda gerekli hassasiyetin gösterilmesi istendi. Öncelikli olarak vatandaşların temel besin maddelerinin üretildiği ve satışının gerçekleştirildiği işletmeleri periyodik olarak denetlediklerini söyleyen Belediye Başkanı İskender Yıldırım,"Zabıta ekiplerimiz tarafından gıda satan ve üreten işletmeler sık sık denetimden geçiriliyor. Amacımız vatandaşlarımızın sağlığını olumsuz etkileyecek her işletmenin denetim altına alınması. Gıda üretimi yapan işletmelerde başta temizlik ve hijyen, gıda ürünü satan işletmelerde ise tarihi geçmiş ve bozuk ürünler sık sık denetleniyor. Denetimlerimizin amacı vatandaşlarımızın sağlıklı, güvenli ve tüketici haklarına uygun hizmet almalarının sağlamaktır. Gıda işletmelerinde tespit edilen olumsuzluklar konusunda işletmeler uyarıldı. Denetimlerimiz bundan sonra da devam edecek” diye konuştu.

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