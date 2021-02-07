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Zabıta ve polisten kaçan dilenciler tuvalette yakalandı

07.02.2021 12:43 | Son Güncelleme:
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Adıyaman’da, polis ve zabıta ekiplerinden kaçan 4 kadın dilenci, bir caminin tuvale kısmında yakalandı.Gölbaşı Caddesi üzerinde vatandaşlara duygu sömürüsü yaparak para toplayan dilenci ihbarını alan polis ekipleriyle, zabıta ekipleri harekete geçerek belirtilen bölgeye gitti.

Adıyaman’da, polis ve zabıta ekiplerinden kaçan 4 kadın dilenci, bir caminin tuvale kısmında yakalandı.
Gölbaşı Caddesi üzerinde vatandaşlara duygu sömürüsü yaparak para toplayan dilenci ihbarını alan polis ekipleriyle, zabıta ekipleri harekete geçerek belirtilen bölgeye gitti. Burada ekipleri gören 4 kadın dilenci kaçmaya başladı. Kadın dilenciler ekiplerden kurtulmak için Eskisaray Cami tuvaletlerine saklandı. Ekipler kadın dilencileri burada yakalayarak zabıta karakoluna götürdü. Kadın dilenciler hakkında cezai işlem uygulandı.

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