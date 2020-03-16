YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Zonguldak
  4. Zabıtadan dezenfektan, maske ve kolonya denetimi

Zabıtadan dezenfektan, maske ve kolonya denetimi

ZONGULDAK HABERLERİ  | 16.03.2020 13:50 | Son Güncelleme

Zonguldak’ın Ereğli ilçesi Belediyesi Zabıta ekipleri dezenfektan, maske ve kolonya satışı yapan iş yerlerine fahiş fiyat denetimi gerçekleştirdi.Başkan Halil Posbıyık’ın talimatıyla temizlik ve dezenfekte çalışmaları kent genelinde devam ederken Belediye Zabıta ekipleri de fiyat denetimine çıktı.

Zabıtadan dezenfektan, maske ve kolonya denetimi

Zonguldak’ın Ereğli ilçesi Belediyesi Zabıta ekipleri dezenfektan, maske ve kolonya satışı yapan iş yerlerine fahiş fiyat denetimi gerçekleştirdi.
Başkan Halil Posbıyık’ın talimatıyla temizlik ve dezenfekte çalışmaları kent genelinde devam ederken Belediye Zabıta ekipleri de fiyat denetimine çıktı. Zabıta ekipleri dezenfektan, maske ve kolonya satışı yapan marketlere, eczanelere ve medikalcilere yönelik fahiş fiyat denetimi gerçekleştirdi. Özellikle kolonya, dezenfektan, maske, el sabunu ve genel temizlik maddelerine yönelik denetim yapan ekipler, fiyat etiketlerini inceledi. Zabıta ekipleri, iş yeri sahiplerine virüs haberlerinin ardından fiyatların artıp artmadığını sordu. Zabıta ekiplerinin denetiminde herhangi bir olumsuzluğa ve fiyat artışına rastlanmazken, iş yeri sahipleri de denetimlerin hem kendileri hem de vatandaşlar açısından son derece olumlu olduğunu belirttiler. Zabıta ekiplerinin fahiş fiyatlara yönelik denetimleri devam edecek.

Zabıtadan dezenfektan, maske ve kolonya denetimi

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERİnterneti sallayan kuzu! Kartopuna dönüştüİnterneti sallayan kuzu! Kartopuna dönüştü
Zonguldak'ta Özgecan'ın Öldürülmesi Protesto EdildiZonguldak'ta Özgecan'ın Öldürülmesi Protesto Edildi

En Çok Okunan Yerel Haberler

Zonguldak Namaz Vakitleri 16 Mart Pazartesi

İmsak
05:30
Sabah
06:56
Öğle
13:07
İkindi
16:27
Akşam
19:07
Yatsı
20:27

Zonguldak Nöbetçi Eczaneler16 Mart Pazartesi

Sema Eczanesi
Merkez
Müge Eczanesi
Merkez
Gülden Eczanesi
Merkez
Yeditepe Eczanesi
Merkez
Bozkurt Eczanesi
Merkez
Okay Ayçiçek Eczanesi
Merkez
Şifa Eczanesi
Alapli
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.