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Zabıtadan düğün salonu denetimi

SAMSUN HABERLERİ  | 10.08.2020 14:58 | Son Güncelleme

Samsun Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri tarafından korona virüsü tedbirleri kapsamında düğün salonları denetlendi.

Samsun Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri tarafından korona virüsü tedbirleri kapsamında düğün salonları denetlendi. Denetimlerde fiziksel mesafe kuralına göre masa ve sandalye düzeni ve oyunların temassız olması konusunda uyarılarda bulunuldu.
İçişler Bakanlığının son günlerde artan korona virüsü vakalarını önlemek için yayınladığı genelge çerçevesinde Samsun’da iş yerleri denetiminin ardından hafta sonu da düğün salonları kontrol edildi. Denetim esnasında düğün sahiplerinden fiziksel mesafeye dikkat edilecek şekilde oyunlar oynanması istendi.
Denetimlerin sürdürüleceğini belirten Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanı Abdülkadir Dizman, “Kapı girişinde gelen davetlilerin ateş ölçümü yapılıyor mu? Kapı girişinde gerekli dediğimiz 14 madde asılı mı? Tüm davetliler ellerini dezenfekte ederek içeriye giriyor mu? Salonda masalar arası 1,5 metre ve sandalyeler arası 60 santim mesafeye uyuluyor mu? Masalarda dezenfektan var mı? Ekiplerimiz düğün ve nikah salonlarında bu denetimleri gerçekleştiriyor. Temaslı oyunlarda yalnızca gelin ve damat muaf bırakıldı. Diğer davetlilerin bu tür oyunlarda birbirlerinden uzakta durmaları temas etmemeleri gerekiyor" dedi.

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