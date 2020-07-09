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Zabıtadan eş zamanlı denetim

SAMSUN HABERLERİ  | 09.07.2020 14:40 | Son Güncelleme

Korona virüsü önlemleri nedeniyle 81 ilde eş zamanlı olarak yapılan uygulama kapsamında Bafra’da da alışveriş merkezi, sinema, lunapark, pazar yerleri, hamamlar, berberler ve güzellik salonları denetlendi.Bafra Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ve İlçe Sağlık Müdürlüğü ekipleri çeşitli periyotlarda düzenlenen ve eş zamanlı olarak gerçekleştirilen denetimlerde işletmeler ve müşterilere dikkat edilmesi gereken kurallar hakkında uyarılarda bulunuldu.Normalleşme sürecinde hizmete yeniden başlayan işletmelerde uygulanan denetimlerde alışveriş merkezlerinde ve iş yerlerinde içeride bulunması gereken en fazla müşteri sayısı, market içlerinde giriş ve çıkışların kontrollü yapılması, çalışanların ve vatandaşların içeri maske ile girmelerinin sağlanması, eldiven kullanılması ve gerekli hijyen kurallarına uymaları yönünde hatırlatmalarda bulunuldu.Korona virüsü tehlikesi geçip, hayat tamamen normale dönene kadar söz konusu denetimlere rutin olarak devam edileceğini vurgulayan Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, "Bafra Belediyesi olarak esnafımızın yanındayız.

Korona virüsü önlemleri nedeniyle 81 ilde eş zamanlı olarak yapılan uygulama kapsamında Bafra’da da alışveriş merkezi, sinema, lunapark, pazar yerleri, hamamlar, berberler ve güzellik salonları denetlendi.
Bafra Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ve İlçe Sağlık Müdürlüğü ekipleri çeşitli periyotlarda düzenlenen ve eş zamanlı olarak gerçekleştirilen denetimlerde işletmeler ve müşterilere dikkat edilmesi gereken kurallar hakkında uyarılarda bulunuldu.
Normalleşme sürecinde hizmete yeniden başlayan işletmelerde uygulanan denetimlerde alışveriş merkezlerinde ve iş yerlerinde içeride bulunması gereken en fazla müşteri sayısı, market içlerinde giriş ve çıkışların kontrollü yapılması, çalışanların ve vatandaşların içeri maske ile girmelerinin sağlanması, eldiven kullanılması ve gerekli hijyen kurallarına uymaları yönünde hatırlatmalarda bulunuldu.
Korona virüsü tehlikesi geçip, hayat tamamen normale dönene kadar söz konusu denetimlere rutin olarak devam edileceğini vurgulayan Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, "Bafra Belediyesi olarak esnafımızın yanındayız. Bu zor zamanların en kısa sürede geride kalmasını temenni ederim" dedi.

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