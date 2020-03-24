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Zabıtadan esnafa korona virüs bilgilendirme

ADIYAMAN HABERLERİ  | 24.03.2020 15:22 | Son Güncelleme

Adıyaman Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, korona virüs tedbirleri kapsamında Tarım İl Müdürlüğü ekipleriyle birlikte gıda sektöründeki işyerlerini ziyaret ederek, esnafı korona virüs konusunda bilgilendirdi.Korona virüs tedbirleri kapsamında denetimlerini yoğunlaştıran Adıyaman Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Tarım İl Müdürlüğünde görevli teknik personelle birlikte lokanta, restoran ve pastanelerde korona virüse karşı alınması gereken tedbirler konusunda bilgilendirme yaptı.Zabıta ekipleri, Tarım İl Müdürlüğünde görevli teknik personelle birlikte gerçekleştirdiği denetimlerde bir yandan çalışanları korona virüse karşı almaları gereken tedbirler konusunda bilgilendirirken, diğer yandan da hijyen kurallarına uymaları konusunda uyarılarda bulundu.Yetkililer, denetimlerin sıklıkla devam edeceğini belirtti.

Adıyaman Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, korona virüs tedbirleri kapsamında Tarım İl Müdürlüğü ekipleriyle birlikte gıda sektöründeki işyerlerini ziyaret ederek, esnafı korona virüs konusunda bilgilendirdi.
Korona virüs tedbirleri kapsamında denetimlerini yoğunlaştıran Adıyaman Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Tarım İl Müdürlüğünde görevli teknik personelle birlikte lokanta, restoran ve pastanelerde korona virüse karşı alınması gereken tedbirler konusunda bilgilendirme yaptı.
Zabıta ekipleri, Tarım İl Müdürlüğünde görevli teknik personelle birlikte gerçekleştirdiği denetimlerde bir yandan çalışanları korona virüse karşı almaları gereken tedbirler konusunda bilgilendirirken, diğer yandan da hijyen kurallarına uymaları konusunda uyarılarda bulundu.
Yetkililer, denetimlerin sıklıkla devam edeceğini belirtti.

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