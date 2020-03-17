YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Malatya
  4. Zabıtadan fahiş fiyat denetimi

Zabıtadan fahiş fiyat denetimi

MALATYA HABERLERİ  | 17.03.2020 17:05 | Son Güncelleme

Malatya’da, korona virüs salgını sonrası marketlerde oluşabilecek fahiş fiyatlara karşı denetim yapılıyor.Malatya Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı, halkın huzur ve refahını sağlamak amacıyla, il genelinde faaliyet gösteren market gibi mağazalarda işyeri ruhsatları, fiyat etiketleri ve fahiş fiyat artışları ile ilgili denetimlerini sürdürüyor.

Malatya’da, korona virüs salgını sonrası marketlerde oluşabilecek fahiş fiyatlara karşı denetim yapılıyor.
Malatya Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı, halkın huzur ve refahını sağlamak amacıyla, il genelinde faaliyet gösteren market gibi mağazalarda işyeri ruhsatları, fiyat etiketleri ve fahiş fiyat artışları ile ilgili denetimlerini sürdürüyor. Zabıta Dairesi Başkanlığı ekiplerince İl merkezinde faaliyet gösteren 116 markette özellikle gıda ürünlerine yönelik yapılan etiket ve fahiş fiyat uygulamasında herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadı. Halkın sağlığını tehdit edecek unsurların oluşmasını önlemek ve fahiş fiyat artışını kontrol altında tutmak amacıyla denetimlerimize ara verilmeden devam edilecek.
Zabıta Daire Başkanlığınca yapılan açıklamada, vatandaşlara daha sağlıklı ve huzurlu bir ortamda hizmet verilmesi amacıyla denetimlerin 7/24 esasına göre aralıksız bir şekilde devam edileceği, kanun hükümlerine riayet etmeyenlerin 444 51 44 ve Alo 153 numaralı Belediye Çağrı Merkezine bildirilmesi durumunda ilgiler hakkında gerekli yasal işlemlerin yapılacağı belirtildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Game of Thrones yıldızından kötü haber! O da Koronavirüse yakalandı Game of Thrones yıldızından kötü haber! O da Koronavirüse yakalandı
Meral Akşener'den depremzedelere ziyaretMeral Akşener'den depremzedelere ziyaret
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Gurbetçiler köylerine yemekhane yapıtırdı

Gurbetçiler köylerine yemekhane yapıtırdı

Hisarcıklı esnaftan şehitler için lokma hayrı

Hisarcıklı esnaftan şehitler için lokma hayrı

Zabıtadan Korana virüs alarmı

Zabıtadan Korana virüs alarmı

Köyde Korona virüsüne karşı dezenfektan çalışması

Köyde Korona virüsüne karşı dezenfektan çalışması

Asırlık şifalı hamamlar Korana virüs tedbirleri nedeniyle kapatıldı

Asırlık şifalı hamamlar Korana virüs tedbirleri nedeniyle kapatıldı

Kaymakam ve başkan esnafları ziyaret etti

Kaymakam ve başkan esnafları ziyaret etti

Malatya Namaz Vakitleri 17 Mart Salı

İmsak
05:07
Sabah
06:28
Öğle
12:40
İkindi
16:03
Akşam
18:42
Yatsı
19:58

Malatya Nöbetçi Eczaneler17 Mart Salı

Bereket Eczanesi
Merkez
Ferah Eczanesi
Merkez
Özşifa Eczanesi
Merkez
Saadet Eczanesi
Merkez
Sağlık Eczanesi
Merkez
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Futbol: Süper Lig

Futbol: Süper Lig

Malatya'da polisten uygulama noktasında sürücülere sucuk ekmek ikramı

Malatya'da polisten uygulama noktasında sürücülere sucuk ekmek ikramı

Emniyet Başmüfettişi Sula’nın konferansı ilgi gördü

Emniyet Başmüfettişi Sula’nın konferansı ilgi gördü

Yeni Malatyaspor'da Antalyaspor maçı hazırlıkları

Yeni Malatyaspor'da Antalyaspor maçı hazırlıkları

Sağlık eğitimi verildi

Sağlık eğitimi verildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.