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Zabıtadan Fatih Sanayi Sitesine denetim

MANİSA HABERLERİ  | 04.06.2020 16:59 | Son Güncelleme

Turgutlu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri Fatih Sanayi Sitesinde denetim ve bilgilendirme çalışması gerçekleştirdi.Korona virüs ile mücadele kapsamında denetimleri sıklaştıran Zabıta Müdürlüğü ekipleri Fatih Sanayi Sitesi esnafını tek tek dolaştı.

Turgutlu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri Fatih Sanayi Sitesinde denetim ve bilgilendirme çalışması gerçekleştirdi.
Korona virüs ile mücadele kapsamında denetimleri sıklaştıran Zabıta Müdürlüğü ekipleri Fatih Sanayi Sitesi esnafını tek tek dolaştı. Zabıta Müdürü Hasan Kızıl’ın da yer aldığı denetimlerde sanayi esnafının sağlığı ve virüsten korunmaları açısından büyük önem taşıyan maske kullanımı ve hijyen kuralları hakkında bilgilendirme çalışmaları da yapıldı. Ekipler ayrıca esnafın sunduğu önerileri de dikkatle dinledi.
Zabıta Müdürlüğü ekipleri halk sağlığının korunması için Turgutlu genelinde denetim ve bilgilendirme çalışmalarına aralıksız devam edecek.

“Ekiplerimiz esnafımızı bilgilendirdi”
Zabıta Müdürlüğü ekiplerinin denetim çalışmaları hakkında açıklamada bulunan Turgutlu Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Daşkan, “Korona virüs salgını ile mücadelede vatandaşlarımızın bilgilendirilmesi çok önemli. Bu sebeple Zabıta Müdürlüğü ekiplerimiz Turgutlu’muzun genelinde yürüttüğü denetim çalışmalarıyla hem kontrolü sağlıyorlar hem de hemşehrilerimizi salgına karşı bilgilendiriyorlar. Ekiplerimiz bu doğrultuda bugün Fatih Sanayi Sitesi esnafımızla bir araya gelerek maske kullanımı ve hijyen kuralları hakkında bilgilendirme çalışmalarında bulundular. Denetimler esnasında da esnafımızın paylaştıkları önerileri de dikkatle dinlediler. Bizler de esnafımızdan gelen önerileri dikkate alarak çalışmalarımızı gerçekleştireceğiz” dedi.

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