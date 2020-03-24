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Zabıtadan fırınını tamir ettirmesini istedi

MUĞLA HABERLERİ  | 24.03.2020 15:23 | Son Güncelleme

Marmaris Belediyesi, evlerinden çıkamayan 65 yaş üstü vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamak için çalışmalarını hızlandırdı.

Zabıtadan fırınını tamir ettirmesini istedi

Marmaris Belediyesi, evlerinden çıkamayan 65 yaş üstü vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamak için çalışmalarını hızlandırdı. Alışveriş, bankaya götürülme gibi taleplerle karşılaşan zabıta ekibi bir vatandaşın da bozulan fırınını tamir edilmesi için servise götürdü.

İçişleri Bakanlığı, korona virüsüne karşı alınan önlemler kapsamında 65 yaş ve üstü vatandaşların sokağa çıkmaları sınırlandırıldı. İhtiyaç sahibi ve 65 yaş üstü vatandaşların ihtiyaçlarının karşılanması için de Marmaris Kaymakamlığı koordinesinde Belediye, Emniyet Müdürlüğü, İlçe Jandarma Komutanlığı gibi kurumların da temsilcisinin bulunduğu bir komisyon kuruldu.

Bu komisyonun yürüttüğü çalışmaların yanı sıra Marmaris Belediyesi de acil ihtiyaçlara cevap vermek için harekete geçti. Belediyeyi arayan veya Whatsapp hattından yazan vatandaşların alışveriş, banka, sağlık ocağı, hastane, PTT gibi yerlere nakil talepleri zabıta ekipleri tarafından anında yerine getirilmeye başlandı. Özel araçlarla istediği yere götürülen ve işlemi yapılan yaşlı vatandaş yine aynı araçla evine getirildi.

Zabıta ekipleri zaman zaman farklı talepler de alıyor. Bunlardan biri de bozulan fırının tamire götürülmesi isteği oldu. Fırını bozulan bir vatandaş, belediyeyi arayarak servise götürülmesini talep etti. Yerinde incelemeye giden zabıta ekipleri bozulan fırını alarak tamir edilmek üzere servise götürdü. Belediyenin çok kısa sürede geldiğini söyleyen vatandaş, “Fırında arıza oldu, ihtiyacımız da var. Bunun için yardım talep ettim. Sağolsunlar hemen geldiler. Servise götürüp, tamir edildikten sonra da getirecekler. Belediye çalışanlarına çok teşekkür ederim” dedi. Öte yandan Marmaris’te sokaklarda yaşayan 65 yaşındaki Mehmet Elidemir de belediye tarafından temin edilen bir yere yerleştirildi.

“Büyüklerimiz bizim baştacımız” diyen Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, “Korona virüsün yaşı daha büyük olanları daha hızlı etkilediğini söylüyor. Dolayısıyla onların sağlığını korumak adına böyle bir tebdir kararı alındı. Biz de Marmaris Belediyesi olarak her an onların yanındayız. Bir telefonları yeterli” diye konuştu.

Zabıtadan fırınını tamir ettirmesini istedi

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Ceren Eczanesi
Bodrum
Ertuğ Eczanesi
Bodrum
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