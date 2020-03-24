Zabıtadan fırınını tamir ettirmesini istedi

Marmaris Belediyesi, evlerinden çıkamayan 65 yaş üstü vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamak için çalışmalarını hızlandırdı. Alışveriş, bankaya götürülme gibi taleplerle karşılaşan zabıta ekibi bir vatandaşın da bozulan fırınını tamir edilmesi için servise götürdü.

İçişleri Bakanlığı, korona virüsüne karşı alınan önlemler kapsamında 65 yaş ve üstü vatandaşların sokağa çıkmaları sınırlandırıldı. İhtiyaç sahibi ve 65 yaş üstü vatandaşların ihtiyaçlarının karşılanması için de Marmaris Kaymakamlığı koordinesinde Belediye, Emniyet Müdürlüğü, İlçe Jandarma Komutanlığı gibi kurumların da temsilcisinin bulunduğu bir komisyon kuruldu.

Bu komisyonun yürüttüğü çalışmaların yanı sıra Marmaris Belediyesi de acil ihtiyaçlara cevap vermek için harekete geçti. Belediyeyi arayan veya Whatsapp hattından yazan vatandaşların alışveriş, banka, sağlık ocağı, hastane, PTT gibi yerlere nakil talepleri zabıta ekipleri tarafından anında yerine getirilmeye başlandı. Özel araçlarla istediği yere götürülen ve işlemi yapılan yaşlı vatandaş yine aynı araçla evine getirildi.