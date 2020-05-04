Zabıtadan fırınlara ramazan denetimi

Osmangazi Belediyesi, ramazan ayı dolayısıyla ekmek üretimi yapan fırınlar başta olmak üzere, pasta ve tatlı imalathanelerine yönelik denetimlerini arttırdı.

Osmangazi Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından rutin olarak yapılan kontrol ve denetimler, ramazan ayında artarak devam ediyor. Zabıta ekipleri, bu ayda tüketimi artan unlu mamuller ile tatlı imalat satış yerlerini sıkı denetim altında tutuyor. İlçe genelindeki işletmeleri temizlik, ruhsat, hijyen kurallarına uygunluk ve ürün gramajı yönünden denetleyen ekipler, kurallara uymadığı tespit edilen işletmelere eksikliklerini tamamlamaları için süre verip haklarında tutanak tutuyor. Verilen süre sonunda yeniden eksiklik tespit edilmesi durumunda ise işletme sahiplerine cezai işlem uygulanıyor.

Belediye yetkilileri, insan sağlığını etkileyen olumsuzlukları önlemek için denetimlerin devam edeceğini belirtti.

