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Zabıtadan fiyat etiket ve terazi denetimi

KÜTAHYA HABERLERİ  | 05.03.2020 10:12 | Son Güncelleme

Kütahya’nın Emet Belediyesi Zabıta ekipleri tarafından ilçe pazarında fiyat etiket ve terazi denetimleri yapıldı.Zabıta ekiplerinin ilçe pazarı ve marketlerde fiyat etiket ve terazi denetimlerini aralıksız sürdüreceğini belirten Emet Belediye Başkanı Hüseyin Doğan, ”Halkımızın kanunlar çerçevesinde güven ve huzurla alışverişlerini yapabilmeleri için fiyat etiket, son kullanma tarihleri kontrol, terazi denetimleri gibi işlemler ekiplerimizce büyük bir titizlikle devam ettirilecektir.

Zabıtadan fiyat etiket ve terazi denetimi

Kütahya’nın Emet Belediyesi Zabıta ekipleri tarafından ilçe pazarında fiyat etiket ve terazi denetimleri yapıldı.
Zabıta ekiplerinin ilçe pazarı ve marketlerde fiyat etiket ve terazi denetimlerini aralıksız sürdüreceğini belirten Emet Belediye Başkanı Hüseyin Doğan, ”Halkımızın kanunlar çerçevesinde güven ve huzurla alışverişlerini yapabilmeleri için fiyat etiket, son kullanma tarihleri kontrol, terazi denetimleri gibi işlemler ekiplerimizce büyük bir titizlikle devam ettirilecektir. Hem esnaflarımızın hem vatandaşlarımızın mağdur olmaması adına yapılan bu denetimler hijyen ve güvenlik adına üretici esnaflarımız genelinde de yapılacaktır” dedi.

Zabıtadan fiyat etiket ve terazi denetimi

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