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Zabıtadan hâlde fahiş fiyat denetimi

SAMSUN HABERLERİ  | 25.03.2020 15:52 | Son Güncelleme

Samsun Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı, korona virüsü önlemleri kapsamında sebze ve meyve hâlinde fahiş fiyat denetimi yaptı.Denetimlerini sıklaştıran zabıta ekipleri, komisyoncuların irsaliyeleri üzerinden sebze ve meyvelerin yüksek fiyatla satılıp satılmadığını inceledi.Korona virüsü (Kovid-19) salgınını fırsat bilerek fiyat artışı yapanlara göz açtırmayan Samsun Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri, kasap, market ve pazar yerlerinin ardından sebze-meyve hâlinde de fiyat denetimlerine aralıksız devam ediyor.Sabah saatlerinde Büyükşehir Belediyesi Sebze-Meyve Hali’ne gelen zabıta ekipleri, komisyoncuları tek tek dolaşarak fiyatları kontrol etti, irsaliye faturalarını gözden geçirdi.

Samsun Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı, korona virüsü önlemleri kapsamında sebze ve meyve hâlinde fahiş fiyat denetimi yaptı.
Denetimlerini sıklaştıran zabıta ekipleri, komisyoncuların irsaliyeleri üzerinden sebze ve meyvelerin yüksek fiyatla satılıp satılmadığını inceledi.
Korona virüsü (Kovid-19) salgınını fırsat bilerek fiyat artışı yapanlara göz açtırmayan Samsun Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri, kasap, market ve pazar yerlerinin ardından sebze-meyve hâlinde de fiyat denetimlerine aralıksız devam ediyor.
Sabah saatlerinde Büyükşehir Belediyesi Sebze-Meyve Hali’ne gelen zabıta ekipleri, komisyoncuları tek tek dolaşarak fiyatları kontrol etti, irsaliye faturalarını gözden geçirdi. Zabıtalar ayrıca iş yerlerinin hijyen kurallarına uyup, virüse karşı gerekli tedbirleri alıp almadıklarını da denetledi. Denetimlerde hijyen açısından her hangi bir soruna ve fahiş fiyat artışına rastlanmadı.

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