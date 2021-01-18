Zabıtadan hurda araç denetimi

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı, 3. Sanayi Sitesinde terk edilen ve çevre kirliliğine yol açan hurda araçları Yediemin otoparklarına çekti.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı, 3. Sanayi Sitesi Yönetiminin talebi ve Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) kararı üzerine site içerisine yol kenarlarında terk edilmiş ve çevre kirliliğine neden olan hurda araçları Yediemin otoparklarına kaldırdı. Şanlıurfa yolu üzerinde bulunan 3. Sanayi Sitesinde İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri ile birlikte çalışma yürüten zabıta ekipleri, sanayi sitesi esnafına ait araçların kaldırılması için uyarılarda bulundu. Esnaf, yol kenarlarına bıraktıkları hurda araçları kaldırırken, sahipsiz araçları ise zabıta ekipleri çekicilere yükleyerek Yediemin otoparklarına nakletti. Hurda araçların toplanmasıyla birlikte site içerisindeki görüntü ve çevre kirliliği de ortadan kaldırıldı.

3. Sanayi Sitesi yönetimi ve esnaf, hurda araçların otoparklara çekilmesinden dolayı Büyükşehir Belediyesi yetkililerine teşekkür etti.

