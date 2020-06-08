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Zabıtadan kaldırım işgaline ve seyyar satıcılara yönelik denetim

VAN HABERLERİ  | 08.06.2020 18:36 | Son Güncelleme

Van’ın İpekyolu ilçesinde kanayan bir yaraya dönüşen Ordu Caddesi’ndeki seyyar satıcılara ve esnafın kaldırım işgaline karşı ortak denetim gerçekleştirildi.Van Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı koordinasyonunda kolluk kuvvetleri desteği ve İpekyolu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimler sonucunda tespit edilen olumsuzluklara müdahalede bulunularak gerekli işlemler yapıldı.

Van’ın İpekyolu ilçesinde kanayan bir yaraya dönüşen Ordu Caddesi’ndeki seyyar satıcılara ve esnafın kaldırım işgaline karşı ortak denetim gerçekleştirildi.
Van Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı koordinasyonunda kolluk kuvvetleri desteği ve İpekyolu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimler sonucunda tespit edilen olumsuzluklara müdahalede bulunularak gerekli işlemler yapıldı. Korona virüs tedbirlerinin de yaygın olarak alındığı Van’da, zabıta denetimleri de sıklaştırıldı. Bu çalışmalar kapsamından Van Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı koordinasyonu kolluk kuvvetleri desteği ve İpekyolu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen ortak denetimlerde, kentin merkezi caddelerinden biri olan Ordu Caddesi’nde, esnafın kaldırım işgali ile seyyar satıcıların gelişigüzel satış yapmalarına engel olunarak müdahalede bulunuldu.
Amaçlarının sağlıklı koşullarda tüketiciye ürünlerin ulaştırılması ve kaldırım işgaline son verilmesi olduğunu belirten İpekyolu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, çalışmalarının devam edeceğini belirttiler.

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