YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. Zabıtadan pazarda maske ve eldiven denetimi

Zabıtadan pazarda maske ve eldiven denetimi

İSTANBUL HABERLERİ  | 15.04.2020 17:28 | Son Güncelleme

Bayrampaşa Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, korona virüs tedbirleri kapsamında ilçedeki semt pazarlarında maske ve eldiven denetimi yaptı.

Bayrampaşa Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, korona virüs tedbirleri kapsamında ilçedeki semt pazarlarında maske ve eldiven denetimi yaptı. Pazarcı esnafını tek tek denetleyen ekipler, pazara maskesiz olarak gelen vatandaşlara da maske dağıttı.
Bayrampaşa Belediyesi Zabıta Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, Bayrampaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü ile birlikte ilçedeki semt pazarlarında maske ve eldiven denetimi yaptı. Korona virüs önlemleri çerçevesinde pazarcı esnafını tek tek denetleyen ekipler, pazara maskesiz olarak gelen vatandaşlara da maske dağıttı. Pazarın içinde yoğunluk oluşmaması için giriş ve çıkışlarda önlem alan ekipler, hijyeni sağlamak için de kontrol noktalarında vatandaşların kullanımı el dezenfektanları bulundurdu.
Ekiplerin ilçe genelinde gıda ve hijyen denetimlerini sürdüreceği öğrenildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Koronavirüsün laboratuvar ortamında mı üretildi? ABD Genelkurmay Başkanı'ndan cevap Koronavirüsün laboratuvar ortamında mı üretildi? ABD Genelkurmay Başkanı'ndan cevap
İstanbul’da yarıyıl tatilinde gidilebilecek yerlerİstanbul’da yarıyıl tatilinde gidilebilecek yerler

En Çok Okunan Yerel Haberler

Bayburt Valiliğinden tabut görüntülerine ilişkin açıklama

Bayburt Valiliğinden tabut görüntülerine ilişkin açıklama

Traktör devrildi: 1 ölü

Traktör devrildi: 1 ölü

Hastaneden maske kullanım uyarısı

Hastaneden maske kullanım uyarısı

Korona virüs dinlemedi, işciye rekor zam yaptı

Korona virüs dinlemedi, işciye rekor zam yaptı

Burhaniye Cezaevinden 492 kişi tahliye oldu

Burhaniye Cezaevinden 492 kişi tahliye oldu

Kayserispor kalecisi Lung: "Çok özledim"

Kayserispor kalecisi Lung: "Çok özledim"

İstanbul Namaz Vakitleri 15 Nisan Çarşamba

İmsak
04:46
Sabah
06:18
Öğle
13:09
İkindi
16:52
Akşam
19:50
Yatsı
21:16

İstanbul Nöbetçi Eczaneler15 Nisan Çarşamba

Bülent Eczanesi
Adalar
Deniz Eczanesi
Adalar
Heybeliada Eczanesi
Adalar
Merkez Eczanesi
Adalar
Ferdem Eczanesi
Arnavutkoy
Şirin Eczanesi
Arnavutkoy
Toki Eczanesi
Arnavutkoy
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Yüzde 50 yolcu denetimi yapılan minibüste şaşkınlık oluşturan manzara

Yüzde 50 yolcu denetimi yapılan minibüste şaşkınlık oluşturan manzara

Avcılar Belediyesi, Korona virüs tehdidine karşı çalışmalarını yoğunlaştırdı

Avcılar Belediyesi, Korona virüs tehdidine karşı çalışmalarını yoğunlaştırdı

Okul Çağı Çocuklarda Propolis Tüketiminin Önemi

Okul Çağı Çocuklarda Propolis Tüketiminin Önemi

Başsavcı Vekili Fikret Seçen, Dosyaları Devretti

Başsavcı Vekili Fikret Seçen, Dosyaları Devretti

KİM Market, Irak’a 2 mağaza birden açacak

KİM Market, Irak’a 2 mağaza birden açacak

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.