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Zabıta’dan pazarlarda ürün künye denetlemesi

TOKAT HABERLERİ  | 29.01.2020 16:18 | Son Güncelleme

Tokat Belediyesi Zabıta ekipleri, pazar yerlerinde satışa sunulan ürünler üzerinde etiket ve ürün künye denetimleri gerçekleştirdi.Ticaret Bakanlığı tarafından tüketicilerin güvenli ürünleri almalarını sağlamak amacıyla yapılan çalışmalar kapsamında Tokat il merkezinde denetimlere başlandı.

Zabıta’dan pazarlarda ürün künye denetlemesi

Tokat Belediyesi Zabıta ekipleri, pazar yerlerinde satışa sunulan ürünler üzerinde etiket ve ürün künye denetimleri gerçekleştirdi.
Ticaret Bakanlığı tarafından tüketicilerin güvenli ürünleri almalarını sağlamak amacıyla yapılan çalışmalar kapsamında Tokat il merkezinde denetimlere başlandı. Bakanlık tarafından yayınlanan genelge ile sebze meyve perakende satışının yapıldığı zincir marketlerde, bakkallarda, manavlarda ve Pazar yerlerinde ürünlerde künye bulundurma zorunluluğu getirilmişti. 81 İlde Ticaret İl Müdürlükleri vasıtasıyla gerekli bilgilendirmelerin yapılması sonrasında Tokat Belediyesi Zabıta Müdürlüğünce denetimlerin icra edilmesi noktasında Valilik tarafından görev tebliği yapıldı. Tebliğ sonrasında Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu’nun talimatıyla harekete geçen Zabıta Müdürlüğü Ekipleri pazar yerinde esnafların mağdur olmamaları için gerekli bilgi aktarımına başladı. Ekipler yapılan bu bilgilendirmelerin yanında etiket ve ürün künyesi denetimlerine de başladı.
Ürün künyelerinde; ürünlerin üretim yeri, cinsi, miktarı, hangi üreticiye ait olduğu, varsa sertifika bilgileri ve Tarım ve Orman Bakanlığı’nca uygun görülen diğer hususları yazma zorunluluğu getirilmişti.

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