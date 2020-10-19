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Zabıtadan raf ömrü denetimi

KIRIKKALE HABERLERİ  | 19.10.2020 16:25 | Son Güncelleme

Kırıkkale Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri salgın nedeni ile iş yerlerinde sürdürdüğü hijyen kontrollerine ürünlerin etiket ve raf ömrü denetimleri ile devam etti.Vatandaşların sağlığı için denetimlerini aralıksız sürdüren Kırıkkale Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri iş yerlerinde hijyen ve ürünlerin son kullanma tarihlerini kontrol etti.

Kırıkkale Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri salgın nedeni ile iş yerlerinde sürdürdüğü hijyen kontrollerine ürünlerin etiket ve raf ömrü denetimleri ile devam etti.
Vatandaşların sağlığı için denetimlerini aralıksız sürdüren Kırıkkale Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri iş yerlerinde hijyen ve ürünlerin son kullanma tarihlerini kontrol etti. Son kullanma tarihi geçmiş ürünlere zabıta ekipleri tarafından imha edilmek üzere el konuldu. Vatandaşlardan da aldıkları ürünlerin son kullanma tarihini kontrol etmelerini isteyen zabıta ekipleri “Salgın döneminde işyerlerinde maske, mesafe ve hijyen denetimlerimizi aralıksız sürdürüyoruz. Bu denetimlerin yanı sıra marketlerde raf ömrü dolmuş ürünlerin de kontrollerini sağlıyoruz. Burada vatandaşlarımıza da görev düşüyor. Gerek marketlerden gerekse bakkallardan almış oldukları bütün yiyeceklerin, gıdaların son kullanma tarihlerini kontrol etmelerini istiyoruz” şeklinde uyarıda bulundu.

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