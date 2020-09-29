Zabıtalar kurallara uymayan esnafa göz açtırmıyor

Adıyaman Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, korona virüs dolayısıyla gerçekleştirdiği denetimler kapsamında kurallara uymayan esnafları bir kez daha uyardı.

Esnafa, maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarını bir kez daha hatırlatarak, kurallara uyulmaması durumunda cezai işlemin uygulanacağını bildiren zabıta ekipleri, vatandaşların sağlığı için denetimlerin devam edeceğini belirtti. Vatandaşlar ise esnaflara yönelik denetimlerin çok yerinde olduğunu söyleyerek, "Maalesef birçok esnafımız kurallara uymuyor. Bu tür denetimler sayesinde ceza yeme korkusu yaşayan esnaflar biraz daha tedbirlere uymak zorunda kalıyor” diye konuştu.



