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Zabıtalara bağışıklık sistemini güçlendiren keçiboynuzu pekmezi hediye etti

BİLECİK HABERLERİ  | 17.10.2020 12:15 | Son Güncelleme

Bilecik’te bir aktar, zabıta mensuplarına bağışıklık sistemini güçlendiren keçiboynuzu pekmezi hediye etti.Bilecik’in Osmaneli ilçesinde aktar Ersin Çimen, korona virüse karşı bağışıklık sistemini güçlendirmek gerektiğini belirterek, Osmaneli Belediyesi Zabıta Amirliği çalışanlarına keçiboynuzu pekmezi hediye etti.

Zabıtalara bağışıklık sistemini güçlendiren keçiboynuzu pekmezi hediye etti

Bilecik’te bir aktar, zabıta mensuplarına bağışıklık sistemini güçlendiren keçiboynuzu pekmezi hediye etti.
Bilecik’in Osmaneli ilçesinde aktar Ersin Çimen, korona virüse karşı bağışıklık sistemini güçlendirmek gerektiğini belirterek, Osmaneli Belediyesi Zabıta Amirliği çalışanlarına keçiboynuzu pekmezi hediye etti. İlçede korona virüs tedbirleri kapsamında özverili şekilde çalışan zabıtalara ekiplerine teşekkür eden Çimen, daha önce de sağlık ve emniyet çalışanlarına keçiboynuzu pekmezi hediye etmişti.

Zabıtalara bağışıklık sistemini güçlendiren keçiboynuzu pekmezi hediye etti

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