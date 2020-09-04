Zabıtalardan kapsamlı korona denetimi

İlkadım Belediyesi, korona virüsü salgını tedbirleri kapsamında ilçe genelinde sosyal mesafe, hijyen ve maske kullanımı ile kontrollü serbestlik sürecinde hizmet vermeye başlayan tüm ticari işletmelerde kapsamlı uygunluk denetlemesi gerçekleştirdi. Son günlerde artan vaka sayılarının önüne geçmek için harekete geçen İlkadım Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, eş zamanlı olarak koordine ettiği denetimler kapsamında ilgili kurumlarla işbirliği içinde işletmelerin ve esnafın sağlıklı koşullarda, belirlenen kurallar çerçevesinde faaliyet gösterip göstermediklerini inceledi. 50 zabıta ile aynı anda farklı iş yerlerine denetim yapan İlkadım Belediyesi zabıta ekipleri lokanta, kafe, restoran, kahvehane, kıraathane, çay ocakları berber, güzellik merkezleri, hamam, sauna, masaj salonu, elektronik oyun yerleri, ganyan ve bilardo salonlarında yapılan denetimler sonucunda tespit edilen 14 kural ve maskesiz girilmez uyarıları eksik olan işletme sahiplerine gerekli uyarı ve bilgilendirmelerde bulunuldu. Esnaf olarak bu denetimlerden hoşnut olduğunu söyleyen bir vatandaş, “Üzerimize düşen görevleri tamamıyla yerine getirdiğimize inanıyoruz. Maske, mesafe ve 14 kuralı uyguladığımıza inanıyoruz. Vatandaşlarımızın yüzde 80’ini uyum sağlıyor. Bazen ters tepki alıyoruz ama esnaf olarak alttan almayı biliyoruz” dedi.

“Temizlik, maske, sosyal mesafe ve el hijyenine dikkat”

Temizlik, maske, sosyal mesafe ve el hijyenine dikkat edilmesi gerektiğinin altın çizen İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, “Tüm ekiplerimiz sahada denetimlerini sürdürüyorlar. Vatandaşlarımız maske takmalı ve sosyal mesafe kurallarına uymalılar. Vatandaşlarımızın bir kısmı kurallara uymadığı zaman risk ortaya çıkıyor. Tüm Türkiye’de olduğu gibi ilçemizde denetimlere devam edeceğiz. Denetimin amacı ceza kesmenin ötesinde rehberlik etmek, kurallara uyma noktasında bir hassasiyet oluşturmaktır. Tüm bunları uyguladığımız zaman korona virüsle mücadelede başarılı sonuçlar alacağımızdan hiç şüphem yok” diye konuştu.

“Pandemi süreklilik arz eden bir durumdur”

Pandemi ile mücadelenin süreklilik arz eden bir konu olduğunu da sözlerine ekleyen Başkan Demirtaş, ayrıca şunları söyledi:

“Pandemiyi belli bir dönemle, ayla ya da haftayla sınırlandıramayız. Pandemi bitene kadar tedbirlere sıkı sıkıya sarılmaya devam edeceğiz. Bu süreçte tüm vatandaşlarımıza önemli sorumluluklar düşüyor. Ülkemizde korona virüsü tablosunun olumsuz gidişatına son vermek ve normal hayatımıza dönme sürecini hızlandırabilmek adına önlemlerimizi almaya, dikkatli olmaya devam etmeliyiz.”

