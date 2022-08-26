Zafer Bayramı "Cepheden İstikbale" programıyla ele alınacak

İSTANBUL (AA) - Fatih Belediyesi tarafından 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla "Cepheden İstikbale" programı düzenlenecek.

Yapılan açıklamaya göre, Bahadır Yenişehirlioğlu'nun anlatıcı olduğu programda, Türk halk müziği ve Türk müziğinin sevilen sesleri Adile Kurt Karatepe, Elif Güreşci ve Tuncay Kemertaş'ın seslendireceği türkülerle, Milli Mücadele ruhu sahneye yansıtılacak.

Yedikule Hisarı'nın tarihi atmosferinde 30 Ağustos saat 20.00'de başlayacak program, ücretsiz gerçekleştirilecek.

