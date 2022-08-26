YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. Zafer Bayramı "Cepheden İstikbale" programıyla ele alınacak

Zafer Bayramı "Cepheden İstikbale" programıyla ele alınacak

26.08.2022 16:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Zafer Bayramı "Cepheden İstikbale" programıyla ele alınacak

İSTANBUL (AA) - Fatih Belediyesi tarafından 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla "Cepheden İstikbale" programı düzenlenecek.

Yapılan açıklamaya göre, Bahadır Yenişehirlioğlu'nun anlatıcı olduğu programda, Türk halk müziği ve Türk müziğinin sevilen sesleri Adile Kurt Karatepe, Elif Güreşci ve Tuncay Kemertaş'ın seslendireceği türkülerle, Milli Mücadele ruhu sahneye yansıtılacak.

Yedikule Hisarı'nın tarihi atmosferinde 30 Ağustos saat 20.00'de başlayacak program, ücretsiz gerçekleştirilecek.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Toprak Razgatlıoğlu sevenleriye buluştuToprak Razgatlıoğlu sevenleriye buluştu
GÜNCELLEME 4 - Şarkıcı Gülşen, hakkındaki soruşturma kapsamında tutuklandıGÜNCELLEME 4 - Şarkıcı Gülşen, hakkındaki soruşturma kapsamında tutuklandı
Baraj gölüne düşerek hayatını kaybeden askerin cenazesi toprağa verildiBaraj gölüne düşerek hayatını kaybeden askerin cenazesi toprağa verildi
Anahtar Kelimeler:
Fatih Belediyesi zafer bayramı

İstanbul Namaz Vakitleri 26 Ağustos Cuma

İmsak
04:45
Sabah
06:17
Öğle
13:11
İkindi
16:55
Akşam
19:55
Yatsı
21:21
İstanbul ECZANELER
İstanbul ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Esra Erol'a katılmıştı! Caner Toygar bebekle ilgili üzen haberi verdi

Esra Erol'a katılmıştı! Caner Toygar bebekle ilgili üzen haberi verdi

Zararı saymakla bitmiyor! Büyük tehlike: Her evde var!

Zararı saymakla bitmiyor! Büyük tehlike: Her evde var!

Bir kez kullanan vazgeçemiyor! Çöp kutusuna artık elinizi bile sürmeyeceksiniz

Bir kez kullanan vazgeçemiyor! Çöp kutusuna artık elinizi bile sürmeyeceksiniz

Sosyal medya orucunu fena bozdu! Siyah bikinisiyle otoparkta...

Sosyal medya orucunu fena bozdu! Siyah bikinisiyle otoparkta...

Herkesi şaşırtan anlar! Şovun bir parçası sandılar ama...

Herkesi şaşırtan anlar! Şovun bir parçası sandılar ama...

Topuk sorununuzu kökten çözecek...

Topuk sorununuzu kökten çözecek...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.