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Zafer Bayramı’na Kuşadası’nda bandolu kutlama

AYDIN HABERLERİ  | 30.08.2020 23:43 | Son Güncelleme

Kuşadası’nda 30 Ağustos Zafer Bayramı bu yıl koronavirüs salgını nedeniyle uygulanan kısıtlamaların gölgesinde kutlandı.

Kuşadası’nda 30 Ağustos Zafer Bayramı bu yıl koronavirüs salgını nedeniyle uygulanan kısıtlamaların gölgesinde kutlandı. Sabah Atatürk Meydanı’nda düzenlenen resmi çelenk koyma töreni ve şehitlik ziyaretinin ardından akşam saatlerinde Kuşadası Belediye Bandosu özel bir araçla ilçenin farklı mahallelerini dolaşarak konser verdi.
Kuşadası’nda, 30 Ağustos Zafer Bayramı çeşitli etkinliklerle kutlandı. Kuşadası Belediye Bandosu akşam kentin farklı mahallelerini dolaşarak Milli Mücadele’ye mal olan marşları seslendirdi. Bandonun canlı performansı, Zafer Bayramı coşkusunu evlerinde yaşayan vatandaşların yoğun beğenisini aldı. Ellerinde Türk bayrakları ile balkonlara çıkan Kuşadalılar, bandonun seslendirdiği marşlara hep bir ağızdan eşlik etti.
Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, tarihi Kuşadası Belediye Bandosu’nun verdiği konserle 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı coşkuyla kutladıklarını belirterek “Tüm Türkiye’de olduğu gibi kentimizde de Zafer Bayramı kutlamalarına kısıtlamalar geldi. Biz bu özel güne coşku katabilmek adına bir etkinlik düzenlemek istedik. Belediye Bandomuz kentimizin farklı noktalarında konserler verdi. Hemşehrilerimiz konserlere yoğun ilgi gösterdi. Zafer Bayramımızı gelecek yıl daha büyük bir coşkuyla kutlayacağız” dedi.

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