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Zafer Çarşısındaki dükkanlar, esnafın talebiyle dezenfekte edildi

MERSİN HABERLERİ  | 27.06.2020 12:18 | Son Güncelleme

Mersin Büyükşehir Belediyesi ekipleri, korona virüs salgınıyla mücadele çalışmaları çerçevesinde, tarihi Zafer Çarşısı esnafının talebi üzerinde dükkanları dezenfekte etti.

Mersin Büyükşehir Belediyesi ekipleri, korona virüs salgınıyla mücadele çalışmaları çerçevesinde, tarihi Zafer Çarşısı esnafının talebi üzerinde dükkanları dezenfekte etti. Ekipler, vatandaşlara broşür de dağıttı.
Mersin Büyükşehir belediyesi, yeni normalleşme sürecinde de korona virüse karşı çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ekipler bir taraftan dezenfekte işlemlerine devam ederken, bir taraftan da broşürler dağıtarak, vatandaşları virüse karşı bilgilendiriyor.

Ekipler sokak sokak gezerek broşür dağıtıyor, dükkanlara afiş asıyor
Yeni normalleşme dönemine geçilmesiyle birlikte sokakların kalabalıklaştığı bu dönemde Büyükşehir Belediyesi ekipleri, yürüttüğü hizmetlerle vatandaşlara tedbirlerin sürdürülmesi gerektiğini broşürlerle hatırlatıyor.
Büyükşehir Belediyesi, yeni normalleşme sürecinde ellerin yıkanması, maske takılması ve mesafenin korunması gerektiğini hatırlatan uyarıların bulunduğu bir broşür bastırdı. Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığına bağlı Halkla İlişkiler Müdürlüğü ekipleri, sokak sokak gezerek broşürleri dağıtırken, dükkanlara da afişler asarak hem esnafı hem de vatandaşı bilgilendiriyor.

Esnafın dezenfeksiyon talebi yerine getirildi
Her gün yüzlerce vatandaşın uğradığı tarihi Zafer Çarşısında da broşür dağıtarak dükkanlara afiş asan ekipler, çarşı esnafının dezenfeksiyon talebini de aldı. Çarşı esnafının talebi, Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığına anında iletildi. Kısa süre sonra Zafer Çarşısına gelen dezenfeksiyon ekipleri, tüm dükkanları dezenfekte etti.

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