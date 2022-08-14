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Zafer Haftası Uluslararası Ağrı Dağı Tırmanışı 28 Ağustos'ta başlayacak

14.08.2022 23:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Zafer Haftası Uluslararası Ağrı Dağı Tırmanışı 28 Ağustos'ta başlayacak

Türkiye Dağcılık Federasyonunun (TDF) 2022 faaliyet programında yer alan Zafer Haftası Uluslararası Ağrı Dağı Tırmanışı, 28 Ağustos Pazar günü başlayacak.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre tırmanışa, 2022 yılı vizeli lisansa sahip sporcular katılabilecek.

Açıklamada tırmanışın 27 Ağustos Cumartesi günü yapılacak teknik toplantının ardından 28 Ağustos Pazar günü saat 08.00'de Doğubayazıt Çevirme Köyü'nden başlayacağı belirtildi.

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