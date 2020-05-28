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  4. Zafer Kalkınma Ajansı 4. Dönem Yönetim Kurulu Toplantısı yapıldı

Zafer Kalkınma Ajansı 4. Dönem Yönetim Kurulu Toplantısı yapıldı

MANİSA HABERLERİ  | 28.05.2020 19:38 | Son Güncelleme

Zafer Kalkınma Ajansı 2020 Yılı 4.

Zafer Kalkınma Ajansı 4. Dönem Yönetim Kurulu Toplantısı yapıldı

Zafer Kalkınma Ajansı 2020 Yılı 4. Dönem Yönetim Kurulu Toplantısı, Vali Ahmet Deniz’in de katılımıyla video konferans yöntemiyle yapıldı.
Video konferans yöntemi ile gerçekleştirilen Zafer Kalkınma Ajansı 2020 Yılı 4. Dönem Toplantısına; Vali Ahmet Deniz, Uşak Valisi Funda Kocabıyık, Kütahya Valisi Dr. Ömer Toraman ve Afyonkarahisar Valisi Mustafa Tutulmaz katıldı. Toplantıda, 2020 yılı Fizibilite Desteği ve Sosyal Gelişmeyi Destekleme programlarının yanı sıra Çevre ve Enerji Altyapı Mali Destek Programı, Yeni Nesil Eğitim Mali Destek Programı ile 3 güdümlü projenin ilerleme raporları ele alındı.
Toplantının bölge için hayırlı olmasını temenni eden Vali Deniz, “Kalkınma ajansları sağladıkları desteklerle faaliyette bulundukları bölgenin sahip olduğu potansiyeli ortaya çıkarmakta, bölgede ki ekonomik ve sosyal gelişmeye katkı sağlamaktadır. Zafer Kalkınma Ajansı da bölgemizde önemli projeleri hayata geçirdi. Proje çağında yaşıyoruz, bizler de yeni projeler üreterek, Ülkemizin kalkınmasına ve gelişmesine katkı sağlamaya devam etmeyi hedefliyoruz” dedi.

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