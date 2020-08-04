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Zafer Meydanı’nda yol çalışması başlıyor

AYDIN HABERLERİ  | 04.08.2020 17:01 | Son Güncelleme

Aydın’ın Efeler ilçesinde yapılacak olan yol çalışması ile ilgili açıklama yapan Aydın Büyükşehir Belediyesi vatandaşları bilgilendirdi.Efeler’in en işlek noktalarından olan Zafer Meydanı üzerinde gerçekleştirilecek olan yol çalışması kapsamında bilgilendirme yapan Aydın Büyükşehir Belediyesi, Aydınlı vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyarıda bulundu.

Zafer Meydanı’nda yol çalışması başlıyor

Aydın’ın Efeler ilçesinde yapılacak olan yol çalışması ile ilgili açıklama yapan Aydın Büyükşehir Belediyesi vatandaşları bilgilendirdi.
Efeler’in en işlek noktalarından olan Zafer Meydanı üzerinde gerçekleştirilecek olan yol çalışması kapsamında bilgilendirme yapan Aydın Büyükşehir Belediyesi, Aydınlı vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyarıda bulundu. 4 - 9 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan çalışmalar kapsamında vatandaşların mağdur olmaması adına alternatif güzergahların belirtildiği açıklamada; “04-09 Ağustos 2020 tarihleri arasında Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından Efeler, ilçesi Zafer Mahallesi Zafer Meydanı üzerinde mevcut yol kaplaması kaldırılarak sıcak asfalt kaplama çalışmaları yapılacaktır. Çalışmalar esnasında kullanılacak olan alternatif ana güzergahlar 127. Sokak,104. Sokak, Zübeyde Hanım Caddesi, 204. Sokak ve Orta Mahalle Caddesi olacak olup trafik akışının emniyetli şekilde gerçekleşmesi ve herhangi bir kaza oluşmaması için trafik işaret ve işaretçilerine uyulmasını önemle rica ederiz. Gösterdiğiniz özveri ve dayanışma için teşekkür ederiz” ifadeleri yer aldı.

Zafer Meydanı’nda yol çalışması başlıyor

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Menderes Eczanesi
Merkez
Şahin Eczanesi
Merkez
Gazibeğendi Eczanesi
Kusadasi
Ulusoy Eczanesi
Kusadasi
Sevgi Eczanesi
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