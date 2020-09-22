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Zafer OSB’den sevindirici haber

KÜTAHYA HABERLERİ  | 22.09.2020 13:00 | Son Güncelleme

AK Parti Kütahya İl Başkanı Sebahattin Ceyhun ve AK Parti Kütahya milletvekilleri İshak Gazel ve Ceyda Çetin Erenler, Zafer Organize Sanayi Bölgesi’nde enerji nakil hattının ilk direğinin devreye alınması nedeniyle düzenlenen programına katıldı.Altıntaş ilçe protokolünün de katıldığı törende Ceyhun, Gazel ve Erenler’e, Zafer OSB’deki son durumla alakala bilgiler verildi.AK Parti Kütahya İl Başkanı Ceyhun, "Sanayiye doymuş büyük şehirlere yakınlığı ile önemli bir stratejik lokasyona sahip Kütahya yatırımların yeni cazibe merkezi haline gelmiştir.

AK Parti Kütahya İl Başkanı Sebahattin Ceyhun ve AK Parti Kütahya milletvekilleri İshak Gazel ve Ceyda Çetin Erenler, Zafer Organize Sanayi Bölgesi’nde enerji nakil hattının ilk direğinin devreye alınması nedeniyle düzenlenen programına katıldı.
Altıntaş ilçe protokolünün de katıldığı törende Ceyhun, Gazel ve Erenler’e, Zafer OSB’deki son durumla alakala bilgiler verildi.
AK Parti Kütahya İl Başkanı Ceyhun, "Sanayiye doymuş büyük şehirlere yakınlığı ile önemli bir stratejik lokasyona sahip Kütahya yatırımların yeni cazibe merkezi haline gelmiştir. Son günlerdeki otomotiv sanayisindeki gelişmeleri de dikkate aldığımızda Kütahya, yerli otomobilin üretim üssü olarak belirlenen Bursa ile otomotiv sanayinin yoğun olduğu illerden İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Konya, İzmir ve Manisa gibi illere olan yakınlığı ile yan sanayi yatırımları için oldukça cazip bir il olarak ön plana çıkmaktadır. Son yıllarda sanayisi hızla gelişen Kütahya’da organize sanayi bölgelerinde (OSB) doluluk oranı yüzde 100’e yaklaşmıştır" diye konuştu.
Milletvekilleri Gazel ve Erenler de, Zafer OSB’nin yatırımcılar açısında cazibe merkezi olacağını dile getirdiler.
Konuşmaların ardından Zafer OSB’ye ilk enerji nakil hattı direği, ’hayırlı olsun’ temennisi ile dikildi.

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