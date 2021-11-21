YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Eskişehir
  4. Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ, Eskişehir'de partisinin il başkanlığı binasının açılışını yaptı

Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ, Eskişehir'de partisinin il başkanlığı binasının açılışını yaptı

21.11.2021 13:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ, Eskişehir'de partisinin il başkanlığı binasının açılışını yaptı

ESKİŞEHİR (AA) - Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Eskişehir'de partisinin il başkanlığı binasını hizmete açtı.

Özdağ, açılışta yaptığı konuşmada, parti olarak söz verdiklerini belirterek, iktidara gelmeleri halinde Türkiye'de yaşayan tüm sığınmacıları bir yıl içinde vatanlarına geri döneceklerini söyledi.

Ülkede alışveriş merkezi değil, fabrika açacaklarını dile getiren Özdağ, Türkiye'nin tekrar üretmeye başlayacağını ve zaferin büyük Türk milletinin olacağını kaydetti.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERÇay içiyor, cips yiyor, otomobilde geziyorlar! Ağaç kovuğunda bulunduÇay içiyor, cips yiyor, otomobilde geziyorlar! Ağaç kovuğunda bulundu
PARTNER Güzellikte annesiyle yarışıyor! Deren Talu, doğum gününde giydiği kıyafetle tam bir afet Güzellikte annesiyle yarışıyor! Deren Talu, doğum gününde giydiği kıyafetle tam bir afet
Eskişehir'de kaybolan kadın bulunduEskişehir'de kaybolan kadın bulundu

Eskişehir Namaz Vakitleri 21 Kasım Pazar

İmsak
06:15
Sabah
07:42
Öğle
12:49
İkindi
15:23
Akşam
17:45
Yatsı
19:07

Eskişehir Nöbetçi Eczaneler21 Kasım Pazar

Aşık Eczanesi
Odunpazari
(21.11.2021 08:30 / 22.11.2021 08:30) Eczanesi
211120210830221120210830
Aşık Eczanesi
Odunpazari
(21.11.2021 08:30 / 22.11.2021 08:30) Eczanesi
211120210830221120210830
Aşık Eczanesi
Odunpazari
(21.11.2021 08:30 / 22.11.2021 08:30) Eczanesi
211120210830221120210830
Tümünü Göster
Eskişehir ECZANELER
Eskişehir ATM’LER

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Yolcu otobüsünde üzerinde uyuşturucu bulunan kişi gözaltına alındı

Yolcu otobüsünde üzerinde uyuşturucu bulunan kişi gözaltına alındı

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Adana'daki bıçaklı kavgayla ilgili bir zanlı tutuklandı

Adana'daki bıçaklı kavgayla ilgili bir zanlı tutuklandı

Gaziantep'te öldürülen kadının katil zanlısı tutuklandı

Gaziantep'te öldürülen kadının katil zanlısı tutuklandı

Iğdır'da geri manevra yapan minibüsün altında kalan kadın öldü

Iğdır'da geri manevra yapan minibüsün altında kalan kadın öldü

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.