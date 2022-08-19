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Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Giresun'da ziyaretlerde bulundu

19.08.2022 19:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Giresun'da ziyaretlerde bulundu

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Giresun'da ziyaretlerde bulundu

GİRESUN (AA) - Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Giresun'da ziyaretlerde bulundu, partisinin il başkanlığının açılışını gerçekleştirdi.

Partililer tarafından Piraziz ilçesinde karşılanan Özdağ, daha sonra Giresun Ticaret ve Sanayi Odası ile Giresun Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliğini ziyaret etti.

Milli mücadele kahramanlarından Milis Yarbay Topal Osman Ağa'nın Giresun Kalesi'ndeki mezarını da ziyaret eden Özdağ, burada dua okudu.

Özdağ, Gazi ve Cemal Gürsel Caddesi'nde esnafla görüştü, vatandaşlarla sohbet etti.

Partisinin Giresun İl Başkanlığının açılışını da yapan Özdağ, gençlerin taleplerini dinledi.

Özdağ, şehir merkezindeki bir restoranda partililerle bir araya geldi.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Giresun'da ziyaretlerde bulundu

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Anahtar Kelimeler:
Giresun ziyaret

Giresun Namaz Vakitleri 19 Ağustos Cuma

İmsak
03:58
Sabah
05:33
Öğle
12:35
İkindi
16:22
Akşam
19:27
Yatsı
20:56
Giresun ECZANELER
Giresun ATM’LER

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