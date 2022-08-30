Zafer Ultra Maratonu, Kocatepe'den başladı

AFYONKARAHİSAR (AA) - Büyük Zafer'in 100. Yılı dolayısıyla düzenlenen Zafer Ultra Maratonu, Kocatepe Anıtı'ndan başladı.

Nef Vakfı Genel Müdür Yardımcısı Burcu Yılmaz, Zafer Ultra Maratonu'nun başlangıcındaki törende, bir ulusun yeniden doğuşunun ve zaferle sonuçlanan mücadelenin başladığı bu topraklarda bulunmanın çok büyük bir gurur olduğunu belirtti.

Milli mücadele ruhundaki inancı, gücü ve azmi hatırlatmayı hedefleyen ve geleceğin sorumluluğunu taşıyan ultra maratonun, Nef Vakfı aracılığı ile şehit ve gazi çocuklarının eğitimine de destek olacağını dile getiren Yılmaz, "Aldığımız her nefesin kıymetinden ilham alarak kurduğumuz Nef Vakfı olarak, bu vatana ve geleceğimize borçlu olduğumuzu biliyoruz. Büyük Zafer'in 100. Yılı vesilesiyle düzenlediğimiz Zafer Ultra Maratonu'nda birlikte koşarak, aziz kahramanları selamlamak, onların gücünü, inancını, birlik ve beraberlik bilincini hatırlatmak ve yaşatmak istiyoruz." diye konuştu.

Konuşmaların ardından Kocatepe'den başlayan, Kütahya-Dumlupınar, Manisa-Salihli, Turgutlu ve İzmir-İnciraltı güzergahında devam edecek Zafer Ultra Maratonu'nun 7,5 kilometre süren halk etabı Agah Efendi Şehitliği'nde tamamlandı.

6 gün sürecek ultra maraton boyunca koşucular, rota üzerinde Sancaktar Mehmet, cepheye mermi taşıyan Zehra Ana, Halime Çavuş ve Çoban İsmail'in yolunda 100 yıl öncesinin milli mücadele azmini ve imkansızlıklarını temsil eden çadırlarda konaklayacak.

Zafer Ultra Maratonu, 4 Eylül pazar günü İzmir Cumhuriyet Meydanı'nda sona erecek.

