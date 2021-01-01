Zafer ustanın deniz kabuklarından yaptığı eserler 55 yıldır evleri süslüyor

Berberinin teklifi üzerine süs eşyası işine girdiğini aktaran Şenbaş, "Ne yapacağımızı sorduğumda, 'Midyeye midye yapıştıracağız.' diye cevap verdi. Ustam bu teklifi yapmadan önce tesadüfen askerdeki komutanımız, 'İşi olmayanlar, özellikle deniz kenarında yaşayanlar deniz kabuklarını toplayıp birbirine yapıştırsın, gelen turistler onları alır.' şeklinde öğüt vermişti. Öyle başladım." diye konuştu.

Sahilden topladığı deniz kabuklarından çeşitli süs eşyaları ile ejderha, köpek ve kuş gibi figürler yapan Şenbaş, yaptığı eserleriyle 55 yıldır ev ve iş yerlerini süslüyor.

Şenbaş, ustasının yönlendirmesiyle kendi iş yerini açtığını belirterek, yaptığı figürlerin turistlerden ilgi gördüğünü dile getirdi.

O yıllarda ilçede 20 kişinin daha bu işi yaptığına dikkati çeken Şenbaş, "Satmak için sadece yazı bekliyorlardı ama ben kışın bile arabama malzeme koyup istasyonlarda satıyordum. Çok güzel tutulmuştu. İşi de çok sevdim. Yavaş yavaş kendi düşünceme göre tasarımlar yapmaya başladım." ifadelerini kullandı.

- "Çok eğlenceli bir meslek"

Yaşı ilerlediği için artık zorlandığını ifade eden Zafer Şenbaş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İşimi devam ettirmeye çalışıyorum ama eskisi kadar hareketli değilim. Oğlum da bana yardımcı oluyor. O da yapıyor yavaş yavaş. Geçimimi dükkanımdan sağlıyorum. Alttan çırak yetişmemesi beni üzüyor. Aslında çok eğlenceli bir meslek. Benden sonra eğer oğlum isterse o devam ettirebilir. Çok yeteneklidir, o da usta oldu artık. Kendisi antrenör ama yapmak isterse o bu işe devam edecek yeteneğe sahip."

Şenbaş, Çin malı ürünlerin 1970'li yıllarda piyasaya girmesiyle işlerinin olumsuz etkilendiğini vurgulayarak, nadir ürünler yapıp piyasada tutunmaya çalıştığını kaydetti.

