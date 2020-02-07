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Zafer Vergi Dairesi taşınıyor

SAMSUN HABERLERİ  | 07.02.2020 16:59 | Son Güncelleme

Samsun Vergi Dairesi Başkanı Zeki Yumbul, Zafer Vergi Dairesi Müdürlüğünün 10 Şubat Pazartesi gününden itibaren yeni yerinde hizmete başlayacağını duyurdu.Samsun Vergi Dairesi Başkanı Zeki Yumbul motorlu taşıtlar vergisi, veraset ve intikal vergisi ile tapu harçları başta olmak üzere süreksiz mükellefiyetlere ilişkin hizmet sunan Zafer Vergi Dairesi Müdürlüğünün 10 Şubat Pazartesi gününden itibaren İlkadım ilçesinde Liman Mahallesi Gezi Caddesi No:36 adresinde yapımı tamamlanan yeni hizmet binasında hizmet vermeye devam edeceğini açıkladı.Zeki Yumbul açıklamasında ayrıca Gaziler ve 19 Mayıs Vergi Daireleri ve diğer hizmet birimlerinin bir süre daha mevcut adreslerinde hizmete devam edeceklerini bildirdi.

Samsun Vergi Dairesi Başkanı Zeki Yumbul, Zafer Vergi Dairesi Müdürlüğünün 10 Şubat Pazartesi gününden itibaren yeni yerinde hizmete başlayacağını duyurdu.
Samsun Vergi Dairesi Başkanı Zeki Yumbul motorlu taşıtlar vergisi, veraset ve intikal vergisi ile tapu harçları başta olmak üzere süreksiz mükellefiyetlere ilişkin hizmet sunan Zafer Vergi Dairesi Müdürlüğünün 10 Şubat Pazartesi gününden itibaren İlkadım ilçesinde Liman Mahallesi Gezi Caddesi No:36 adresinde yapımı tamamlanan yeni hizmet binasında hizmet vermeye devam edeceğini açıkladı.
Zeki Yumbul açıklamasında ayrıca Gaziler ve 19 Mayıs Vergi Daireleri ve diğer hizmet birimlerinin bir süre daha mevcut adreslerinde hizmete devam edeceklerini bildirdi.

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Akşam
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Ilkadim
Esin Eczanesi
Ilkadim
Uslu Eczanesi
Ilkadim
Livane Eczanesi
Atakum
Damla Eczanesi
Kurupelit
Saral Eczanesi
Tekkekoy
Alaçam Eczanesi
Alacam
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