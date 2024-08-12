Zaha İngiltere yolcusu! Galatasaray'ın yeni kanat forvetini Felipe Melo gönderiyor!

Kolombiyalı kanat oyuncusu aynı zamanda takımın önemli isimlerinden Davidson Sanchez'in de milli takımdan takım arkadaşı! Kariyerine Tijuana'da başlayan Arias, 2021'den beri Fluminense forması giyiyor.

MELO'NUN TAKIM ARKADAŞI

Galatasaray'ın efsane orta sahalarından Felipe Melo'nuın da takım arkadaşı olan başarılı oyuncunun kulübüyle sözleşmesi 2026 yılında sona erecek.

Wilfred Zaha'nın, Premier Lig'e geri dönmesiyle kanat forvet takviyesi yapacak Galatasaray'da Kolombiyalı oyuncunun adı gündeme geldi!

MİLLİ TAKIMDA DA OYNUYOR

Milli takımda da genelde ilk 11'de forma giyen Jjon Arias'a Davidson Sanchez de kefil oldu. 41 yaşındaki Felipe Melo da Brezilya ekiplerinden Fluminense forması giyiyor.

Galatasaray bu sezon Fenerbahçe'den Batshuayi'yi, Kopenhag'tan Jelert'i ve Norwich'ten Sara'yı kadrosuna katmıştı.