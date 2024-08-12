SPOR

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Futbol
  4. Zaha İngiltere yolcusu! Galatasaray'ın yeni kanat forvetini Felipe Melo gönderiyor!

Zaha İngiltere yolcusu! Galatasaray'ın yeni kanat forvetini Felipe Melo gönderiyor!

Doğukan Akbayır Doğukan Akbayır Mynet Dış Haber Editörü
12.08.2024 16:24
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sezona 5-0'lık Beşiktaş mağlubiyetiyle başlayan Galatasaray'da, Hatayspor galibiyeti bir nebze olsa da moralleri düzeltti. Batshuayi'nin golüyle Hatay engelini geçen Galatasaray'da, Leicester City'ye transfer olan Zaha'nın alternatifi de belirlendi. Brezilya ekibi Fluminense forması giyen Jhon Arias, Galatasaray'a önerildi.

Zaha İngiltere yolcusu! Galatasaray'ın yeni kanat forvetini Felipe Melo gönderiyor!

Kolombiyalı kanat oyuncusu aynı zamanda takımın önemli isimlerinden Davidson Sanchez'in de milli takımdan takım arkadaşı! Kariyerine Tijuana'da başlayan Arias, 2021'den beri Fluminense forması giyiyor.

image (2)

MELO'NUN TAKIM ARKADAŞI

Galatasaray'ın efsane orta sahalarından Felipe Melo'nuın da takım arkadaşı olan başarılı oyuncunun kulübüyle sözleşmesi 2026 yılında sona erecek.
Wilfred Zaha'nın, Premier Lig'e geri dönmesiyle kanat forvet takviyesi yapacak Galatasaray'da Kolombiyalı oyuncunun adı gündeme geldi!

sda

MİLLİ TAKIMDA DA OYNUYOR

Milli takımda da genelde ilk 11'de forma giyen Jjon Arias'a Davidson Sanchez de kefil oldu. 41 yaşındaki Felipe Melo da Brezilya ekiplerinden Fluminense forması giyiyor.

Galatasaray bu sezon Fenerbahçe'den Batshuayi'yi, Kopenhag'tan Jelert'i ve Norwich'ten Sara'yı kadrosuna katmıştı.

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
Felipe Melo galatasaray zaha
En Çok Okunan Haberler
Dünya Rusya'dan gelen bu kareleri konuşuyor! Her şey tersine döndü: Binlerce kişi tahliye ediliyor!

Dünya Rusya'dan gelen bu kareleri konuşuyor! Her şey tersine döndü: Binlerce kişi tahliye ediliyor!

Emlak ilanlarında yeni dönem

Emlak ilanlarında yeni dönem

Süper Lig'de şampiyonu şimdiden açıkladılar! Düşecekleri bile duyurdular

Süper Lig'de şampiyonu şimdiden açıkladılar! Düşecekleri bile duyurdular

Mevkileri bile açıkladı! Volkan Demirel'den Mourinho'ya tavsiye

Mevkileri bile açıkladı! Volkan Demirel'den Mourinho'ya tavsiye

Başkent ekibinde görülmemiş olay! Oyuncu kayboldu, bulunamıyor...

Başkent ekibinde görülmemiş olay! Oyuncu kayboldu, bulunamıyor...

Kerem G.Saray'a veda ediyor! Anlaşma sağlandı, resmi açıklama bekleniyor

Kerem G.Saray'a veda ediyor! Anlaşma sağlandı, resmi açıklama bekleniyor

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Yılın en çok satan ayakkabısı indirimde! Su geçirmez, ömürlük...

Yılın en çok satan ayakkabısı indirimde! Su geçirmez, ömürlük...

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

Ünlü markaların stil yükselten parçalarında dev fırsatlar

Ünlü markaların stil yükselten parçalarında dev fırsatlar

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.