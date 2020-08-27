YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Malatya
  4. Zalo ekibinden Yeşilyurt yemeklerine tam not

Zalo ekibinden Yeşilyurt yemeklerine tam not

MALATYA HABERLERİ  | 27.08.2020 18:20 | Son Güncelleme

Malatya’nın Yeşilyurt Belediyesi, ünlü sanatçı Sermiyan Midyat’ın başrolünü üstlendiği ‘Zalo’ isimli sinema filminin ekibini ağırladı.Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar’ın daveti üzerine Yeşilyurt Gedik Sosyal Tesislerinde ‘Zalo’ isimli sinema filminin ekibine Yeşilyurt’un yöresel yemekleri ikram edildi.

Zalo ekibinden Yeşilyurt yemeklerine tam not

Malatya’nın Yeşilyurt Belediyesi, ünlü sanatçı Sermiyan Midyat’ın başrolünü üstlendiği ‘Zalo’ isimli sinema filminin ekibini ağırladı.
Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar’ın daveti üzerine Yeşilyurt Gedik Sosyal Tesislerinde ‘Zalo’ isimli sinema filminin ekibine Yeşilyurt’un yöresel yemekleri ikram edildi. Sanatçılar Yeşilyurt yöresel yemeklerine tam not verdi.
“Burada olmaktan memnuniyet duyuyoruz”
Malatya’da kendilerine gösterilen ilgiden memnun kaldıklarını ifade eden Ünlü Sanatçı Sermiyan Midyat, “‘Zalo’ isimli sinema filmimizin çekimleri için Malatya’da ve sizlerle bir araya olmaktan çok büyük memnuniyet duymaktayım. Yeşilyurt Belediye Başkanımız Mehmet Çınar’da büyük bir nezaket gösterip bizleri Yeşilyurt’ta misafir etti, kendilerine şahsım ve diğer ekip arkadaşlarım adına teşekkürlerimi sunuyorum. Yeşilyurt’ta gerçekten güzel bir yer, bizlerde burada olmaktan mutlu olduk. Gösterilen misafirperverlikten dolayı bir kez daha teşekkür ediyorum” dedi. .
‘Zalo’ isimli bir ağa ve kimsesiz üç gencin başından geçen trajikomik olayları ele alan ‘Zalo’ isimli sinema filminin bazı bölümleri, Yeşilyurt’ta çekilecek.
Yapımcı ve yönetmen koltuğunda Necati Aslan’ın oturduğu komedi filminin başrolünde Sermiyan Midyat oynarken, Kıvanç Baran Aslan, Tuğçe Topcu, Aslı Balcı ve Halil Kumova gibi sanatçılarda film ekibinde yer alıyorlar.

Zalo ekibinden Yeşilyurt yemeklerine tam not

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Arabanın camından sarkan şey... Arabanın camından sarkan şey...
Maskeli nikah dönemi!Maskeli nikah dönemi!
En Çok Okunan Yerel Haberler
Denizlispor’un 2020 - 2021 sezonu lig fikstürü açıklandı
Denizlispor’un 2020 - 2021 sezonu lig fikstürü açıklandı
Kayserispor sahasında başlıyor
Kayserispor sahasında başlıyor
Tablo gibi semt pazarı
Tablo gibi semt pazarı
Kontenjanların yüzde 98,50’si doldu
Kontenjanların yüzde 98,50’si doldu
Ağrı’da Mesleki Çalışma Programı
Ağrı’da Mesleki Çalışma Programı
Tekirdağ’da Rumeli İskelesi ve Selanik Meydanı açılıyor
Tekirdağ’da Rumeli İskelesi ve Selanik Meydanı açılıyor

Malatya Namaz Vakitleri 27 Ağustos Perşembe

İmsak
04:18
Sabah
05:45
Öğle
12:33
İkindi
16:14
Akşam
19:12
Yatsı
20:33

Malatya Nöbetçi Eczaneler27 Ağustos Perşembe

Defne Eczanesi
Merkez
Kumsal Eczanesi
Merkez
Leyla Eczanesi
Merkez
Sarıhan Eczanesi
Merkez
Turkuaz Eczanesi
Merkez
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
Yeni Malatya Stadyumunun zemini bakıma alındı
Yeni Malatya Stadyumunun zemini bakıma alındı
Çapalama makine modelleri ve fiyatları
Çapalama makine modelleri ve fiyatları
Mini Hayvanat Bahçesi İlgi Görüyor
Mini Hayvanat Bahçesi İlgi Görüyor
Malatya'da 'cinsiyet Farklılaşma Bozuklukları' Kursu Düzenlenecek
Malatya'da 'cinsiyet Farklılaşma Bozuklukları' Kursu Düzenlenecek
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.