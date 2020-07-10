Zaman içinde yıpranan yol yenileniyor

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Şehzadeler ilçesi Karaağaçlı Mahallesi ile Çerkez Mahmudiye Mahallesi arasında bağlantıyı sağlayan, yaklaşık 2 buçuk kilometrelik yolda sathi kaplama çalışması gerçekleştirdi. Ağır tonajlı araçların kullanması nedeniyle zaman içerisinde yıpranan yol, çalışmalarla birlikte daha konforlu bir hale geldi.

Vatandaşların konforlu ve güvenli bir şekilde ulaşım sağlayabilmesi amacıyla yol yapım ve onarım çalışmalarını, yılın dört mevsimi sürdüren Manisa Büyükşehir Belediyesi, yaz mevsimi gelmesiyle birlikte çalışmalarına hız verdi. Çalışmalar kapsamında Manisa Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım ve Onarım Dairesi Başkanlığı’na bağlı ekipler, Şehzadeler ilçesi Karaağaçlı Mahallesi ile Çerkez Mahmudiye Mahallesi arasında bağlantıyı sağlayan, yaklaşık 2 buçuk kilometrelik yolda sathi kaplama çalışması gerçekleştiriyor. Manisa Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım ve Onarım Dairesi Başkanı Kurtuluş Kuruçay, Sanat Yapıları Şube Müdürü Serdinç Bulut, Çerkez Mahmudiye Mahalle Muhtarı Osman Yüksel ile birlikte mevcut yolda yürütülen çalışmaları inceledi. Çalışmalar hakkında bilgi veren Manisa Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım ve Onarım Dairesi Başkanı Kurtuluş Kuruçay, “Şehzadeler ilçemizde Karaağaçlı Mahallesi ile Çerkez Mahmudiye arasında bağlantıyı sağlayan yaklaşık 2 buçuk kilometrelik güzergahta asfalt çalışması gerçekleştiriyoruz. Bilindiği üzere, Büyükşehir Belediye Başkanız Sayın Cengiz Ergün’ün ifade ettiği sathi kaplama çalışmalarını hızlı bir şekilde devam ettiriyoruz. Ancak, TÜPRAŞ’ın daha önce yaptığı bildirim ile Mayıs ayından itibaren bitüm temin edemiyoruz. Yeni üretime geçtiklerini bizlere ilettiler. Biz de bitüm teminine başladık. Ancak, burada bir buçuk aylık bir kaybımız oldu. Biz de bu bir buçuk aylık süreyi yolların asfalt öncesi alt yapı çalışması ve genişletmesiyle geçirdik. Yaptığımız bu temel çalışmalarında vatandaşlarımızın memnuniyetini görmekteyiz” dedi.