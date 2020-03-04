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Zamane çocukları teknolojik oyuncakları tercih ediyor

AYDIN HABERLERİ  | 04.03.2020 09:26 | Son Güncelleme

Oyuncaklar gün geçtikçe teknolojiye yenik düşüyor.

Zamane çocukları teknolojik oyuncakları tercih ediyor

Oyuncaklar gün geçtikçe teknolojiye yenik düşüyor. Eskiden çocukların el ile sürdükleri oyuncak arabalar ve otobüsler, teknolojinin gelişmesi ile kumandalı hale geldi.
Gelişen teknoloji ile birlikte çocukların oyun tercihleri de değişiyor. Geçmişte çocukların elleri ile sürdükleri oyuncak araba ve otobüsler de teknolojiye ayak uydurdu. Aydın’ın Efeler ilçesinde 5 yaşındaki torunu Alper Özkul’u gezmeye çıkartan 57 yaşındaki Açlan Özkul torununun uzaktan kumandalı otobüsü ile oynamasını meraklı gözler ile izledi.
Kendisinin çocukluğunda elektronik oyuncakların olmadığını kaydeden Açlan Özkul, "Ben küçükken böyle oyuncaklar yoktu. Tahtadan oyuncaklar ile oynardık. Metalden ve plastikten de yapılan oyuncakların zamanla böyle kumandalıları çıktı. Çocukluğumdan kalan oyuncakları bazen oynasın diye veriyorum ama oynamıyor. Bizim ellerimiz ile iterek kullandığımız oyuncak arabaları oynamaktan hoşlanmıyor. İlla ki düğmeli, kumandalı teknolojik oyuncaklar istiyor. Artık zamane çocukları böyle teknolojik yetişiyor" dedi.

Zamane çocukları teknolojik oyuncakları tercih ediyor

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