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  4. Zambiya'daki FETÖ bağlantılı okullar Türkiye Maarif Vakfına devredildi

Zambiya'daki FETÖ bağlantılı okullar Türkiye Maarif Vakfına devredildi

28.03.2025 19:29
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Zambiya'nın başkenti Lusaka'da bulunan FETÖ bağlantılı okullar, resmi törenle Türkiye Maarif Vakfına devredildi.

Zambiya'daki FETÖ bağlantılı okullar Türkiye Maarif Vakfına devredildi

Milli Eğitim Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Lusaka'nın Kabulonga bölgesinde bulunan Lusaka Uluslararası Maarif Okulları'nda düzenlenen törene, Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Muhammet Bilal Macit, Zambiya Eğitim Bakanı Douglas Syakalima, Zambiya Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Mulambo Hamakuni Haimbe, Türkiye Maarif Vakfı Başkanı Mahmut Mustafa Özdil, Türkiye Cumhuriyeti Lusaka Büyükelçisi Barbaros Dicle ile çok sayıda temsilci ve aileler katıldı.

"EĞİTİM ALANINDAKİ KÜRSEK İŞBİRLİĞİNİ GÜÇLENDİRECEK"

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Macit, burada yaptığı konuşmada, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in selamlarını ileterek, okulların Zambiya halkı ve Türkiye için hayırlı olmasını diledi. Macit, açılışın yalnızca iki ülke arasındaki dostluğu değil, aynı zamanda eğitim alanındaki küresel işbirliğini de güçlendireceğini belirtti.

Zambiya Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Haimbe, Türkiye ile Zambiya arasındaki ilişkilerin artan bir ivmeyle geliştiğini, Maarif Okulları'nın bu ilişkilerde önemli rol oynayacağını ifade etti.

Türkiye Cumhuriyeti Lusaka Büyükelçisi Dicle de Zambiya'daki okulların Vakıfa devrinin Türkiye tarafından memnuniyetle karşılandığını, iki ülke arasındaki siyasi, ekonomik ve kültürel bağları daha da güçlendireceğini kaydetti.

Türkiye Maarif Vakfı Başkanı Özdil de 2016'dan bu yana 55 ülkede 70 bin öğrenciye ulaştıklarını belirterek, "Eğitim sadece öğretmek değil, bağ kurma işidir. Maarif Vakfı olarak biz, dönüşümün bilgi ve değerleri paylaşmakla mümkün olduğuna inanıyoruz." ifadesini kullandı.

Törende, yerel dans gösterileri yapıldı, öğrenciler şiir okudu ve okul kampüsünün tanıtım turu gerçekleştirildi.

Kaynak: AABu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
fetö Zambiya
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