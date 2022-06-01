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"Zanaatın Ötesi" sergisi sanatseverlerle buluştu

01.06.2022 22:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beyoğlu Belediyesi Başkanlık Binası Sanat Galerisi'nde açılan sergide, Avrupa'dan tasarımcıların önerilerinin zanaatkarlar ile hayata geçirildiği ürünler yer aldı

İSTANBUL (AA) - "Kadim Anadolu Zanaatlarından Güncel Tasarımlara" Avrupa Birliği Projesi Ortak Üretim sergisi "Zanaatın Ötesi" açıldı.

Beyoğlu Belediyesi Başkanlık Binası Sanat Galerisi'nde gerçekleştirilen serginin açılışında konuşan Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, "Kökümüz kültürümüzde, oradan ilham alarak yapacağımız yenilikler bizi var edecek." dedi.

Sanatçıların kültür için gösterdiği çabanın önemini vurgulayan Demircan, Türkiye Tasarım Vakfına, projeye katkı veren sanatçılara, yerli ve yabancı konuklar ile emeği geçenlere teşekkür etti.

Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız da belediye binasında sanatseverleri ağırlamaktan memnuniyet duyduğunu belirterek, Anadolu'nun, İstanbul'un ve Beyoğlu'nun farklı inanç, kültür, medeniyet, dil, din ve renklere ev sahipliği yapan yerler olduğunu söyledi.

Sergide yer alan sanatların Anadolu'da halen yaşamakta olduğunu dile getiren Yıldız, "Gelenek aslında gelecektir. Biz hep tarihe geçmiş olarak bakıyoruz ama tarih aslında bir toplumun geçmişi olmasından çok geleceğidir." ifadesini kullandı.

Türkiye Tasarım Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Gülname Turan, sergide yer alan eserlerin hikayesini ve projeyi anlattı.

Konuşmaların ardından projede yer alan sanatçılar ve yurt dışından gelen tasarımcılar, sahnede sanatlarını ve proje kapsamında yapılan çalışmaları aktardı.

Türkiye Tasarım Vakfının, Brumen Foundation ve Geleneksel Sanatlar Derneği ortaklığıyla yürüttüğü Avrupa Birliği projesi ile İznik çiniciliği, sedef kakmacılık, keçecilik, taş işlemeciliği ve yorgancılık zanaatlarının geleceğe taşınması hedefliyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Beyoğlu Kültür Yolu Festivali kapsamında düzenlenen sergide, Avrupa'dan tasarımcıların güncel tasarım önerilerinin zanaatkarlar ile hayata geçirildiği ürünler yer alıyor.

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