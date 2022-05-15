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Zara balının coğrafi işaretle tescillenmesi arıcıları sevindirdi

15.05.2022 11:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Zara Ziraat Odası Başkanı Zeki Şimşek: - "Coğrafi işaret tescil belgemizi aldık. Coğrafi işaretimizin logosunu almayan Zara balı satamayacak"

SİVAS (AA) - İBRAHİM ÖZEL - Sivas'ın Zara ilçesindeki bal üreticileri, Zara balının coğrafi işaretle tescillenmesinin sevincini yaşıyor.

Zara Ziraat Odası Başkanlığı, kendine has tat ve aromaya sahip Zara balının coğrafi işaret tescil belgesi alması için yaklaşık 1,5 yıl önce Türk Patent ve Marka Kurumuna başvurdu.

Türk Patent ve Marka Kurumu, yapılan başvuruyu değerlendirerek geçen ay Zara balına coğrafi işaret tescil belgesi verdi.

Zara Ziraat Odası Başkanı Zeki Şimşek, AA muhabirine, Zara balının coğrafi işaret tescil belgesi almasının ilçedeki yaklaşık 400 arıcıyı mutlu ettiğini söyledi.

İçenin önemli markası Zara balının yurt içinde olduğu kadar yurt dışında da rağbet gördüğünü, geçen yıl 900 ton olan üretimin yıl artmasını beklediklerini dile getiren Şimşek, "Çok emek verdik. 2020 yılının 11. ayında müracaat ettik ve 2022 yılının 4. ayında coğrafi işaret tescil belgemizi almış olduk. Yaklaşık 1,5 yıl süre uğraş verdik." diye konuştu.

- "Logosu olmayan Zara balı satamayacak"

Zara balının coğrafi işaret tescil belgesi almasının ilçe ekonomisine katkı sağlayacağını vurgulayan Şimşek, şunları kaydetti:

"Coğrafi işaret tescil belgemizi aldık. Coğrafi işaretimizin logosunu almayan Zara balı satamayacak. Coğrafi işaretimize uygun Zara'da üretilen, arıcılarımızın yetiştirdiği, ürettiği ballar satılacak. Odamız nezdinde Zara Ziraat Odası, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, Zara İlçesi Bal Üreticileri Birliği ve Tarım Kredi Kooperatifi uzman elemanları komisyon oluşturacak. Arıcılarımızın bal sezonunda ballarından numune alınıp, tahlilleri yapılacak, satışına komisyon karar verecek. Ona göre logo kullanımı vereceğiz. Arıcı, logomuzun altına balını satarken işletme numarasını da yazacak. Alan vatandaş Zara coğrafi işaret tescil belgesine uygun balı aldığında hangi işletmeden almış, kimler üretmiş, onu da görecek. Diyelim ki coğrafi işarete uygun balın yanında dışarıdan uygun olmayan balı da sattı, cezai işlemler uygulanacak."

İlçede arıcılık işletmesi sahibi Vakkas Dökmetaş da Zara balının coğrafi işaret tescil belgesi almasının mutluluğunu yaşadıklarını dile getirerek Zara Ziraat Odasına teşekkür etti.

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