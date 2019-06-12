MAGAZİN

Zara'dan Amsterdam'da tarihi konser

MAGAZİN HABERLERİ  | 12.06.2019 09:42 | Son Güncelleme

Kendine has yorumu, güçlü sesi ve etkili sahne performansıyla her zaman adından söz ettiren Zara, Amsterdam’ın dünyaca ünlü konser salonu Concertgebouw’da unutulmaz bir konsere imza attı.

Zara'dan Amsterdam'da tarihi konser

Ünlü şarkıcı Zara, dünyanın en önde gelen isimlerinin konserlerine ev sahipliği yapan, daha önce Fazıl Say’ı da ağırlamış olan tarihi Concergebouw’da gerçekleşen konserinde etkileyici sahne performansıyla göz doldurdu.

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Ünlü şarkıcı, biletleri günler öncesinden tükenen konserinde Halk Müziği, Sanat Müziği, Klasik Müzik, Pop ve Yabancı şarkılara yer verdiği geniş repertuarı ile sevenlerine tam bir müzik ziyafeti yaşattı.

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Sadece Türklerin değil Amerikalı ve Hollandalı izleyicilerin de bilet alıp sonuna kadar izlediği konserde Zara yabancı dinleyicilerine sürpriz yapıp ‘I Will Always Love You’ şarkısını seslendirdi. Konser bitiminde ayakta alkışlanan Zara, sahnede giydiği iki kostümün zarafetiyle de övgü topladı.

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Sahnede duygularını “Benim memleketimin türküleri ve şarkıları dünyanın sayılı konser salonlarında tınlasın diye dua ederdim. Hayallerim gerçek oldu” cümleleriyle ifade eden Zara’nın sözlerine izleyici alkış tufanıyla cevap verdi. Zara’ya “Türkiye’mizin gururu yine gel” diyerek tezahüratta bulunan izleyicilerin isteğini kırmayan Zara, konserine “Ağla Halime” şarkısıyla veda etti.

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