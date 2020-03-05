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Zara’da bilgi yarışması yapıldı

SİVAS HABERLERİ  | 05.03.2020 10:23 | Son Güncelleme

Sivas’ın Zara ilçesinde ortaokullar arası bilgi yarışması yapıldı.Reşitakif Paşa Ortaokulu, Cumhuriyet Ortaokulu, Yapak Vakfı Özköyler Ortaokulu, Şerefiye Vali Aydın Güçlü Ortaokulu, Korkut Gümüşay Ortaokulu, Halil İbrahim Çifci Ortaokulu, Şehit Teğmen Hacı Bayram Elmas Yatılı Bölge Ortaokulu ile İsmet Yılmaz İmam Hatip Ortaokulu’nun katıldığı bilgi yarışması Belediye Kültür Merkezinde yapıldı.Yarışma sonunda birinci olan Cumhuriyet Ortaokulu, Zara ilçesini temsil etmek üzere Sivas’ta yapılacak bilgi yarışmasına katılmayı hak kazandı.

Zara’da bilgi yarışması yapıldı

Sivas’ın Zara ilçesinde ortaokullar arası bilgi yarışması yapıldı.
Reşitakif Paşa Ortaokulu, Cumhuriyet Ortaokulu, Yapak Vakfı Özköyler Ortaokulu, Şerefiye Vali Aydın Güçlü Ortaokulu, Korkut Gümüşay Ortaokulu, Halil İbrahim Çifci Ortaokulu, Şehit Teğmen Hacı Bayram Elmas Yatılı Bölge Ortaokulu ile İsmet Yılmaz İmam Hatip Ortaokulu’nun katıldığı bilgi yarışması Belediye Kültür Merkezinde yapıldı.
Yarışma sonunda birinci olan Cumhuriyet Ortaokulu, Zara ilçesini temsil etmek üzere Sivas’ta yapılacak bilgi yarışmasına katılmayı hak kazandı. Zara İlçe Milli Eğitim Müdürü Ümit Ahmet Karakuş yarışma sonunda dereceye giren okulların öğretmen ve öğrencilerini tebrik etti.
Yarışmaya Zara Belediye Başkanı Fatih Çelik, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ümit Ahmet Karakuş ile okul müdürleri, öğrenciler ve veliler katıldı.

Zara’da bilgi yarışması yapıldı

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Eren Eczanesi
Merkez
Evren Eczanesi
Merkez
Zeren Eczanesi
Merkez
Pınar Eczanesi
Sarkisla
Can Eczanesi
Yildizeli
Mercan Eczanesi
Zara
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